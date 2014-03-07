台湾债市：RP利率区间高位略下移，整体市场资金宽松

路透台北3月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五区间高位略往下移。市场人士表示，时序迈入月中，资金需求将逐渐增温，不过整体市场资金宽裕，近期资金调度顺畅平稳，下周RP利率料持平既有区间。
证券商交易员指出，下周金融债到期还本达126亿台币，将使市场资金更为充裕，部分券商已同步调降公债及公司债RP利率，令RP交投区间高位利率略下滑1个基点，展望下周RP利率仍将持稳低位。
“大部分投信成交以月内为主，但已有少数投信提前配置4月RP落点需求。”一位大型券商交易员说。
另有一证券交易人士称，随着近期台债成交量下滑，交易商资金进出减少令资金缺口变小，而月初市场资金又多，RP交投区间低位成交比重略有提高，惟3月季底资金紧缩的预期心理仍在，料短线RP利率不致变化太大，4月RP交投利率下测底部的机会较为浓厚。
此外，一票券商交易员表示，依循往例，下周起将逐步避开资金落点月底，尤其是季底，目前资金调度仍以拆款为主，拆款资金调度非常容易，RP成交金额相当少，下周RP利率仍将持平在原有区间。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，区间高位较上日略往下移1个基点；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，原先区间高位的0.67%也极少见。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%%，大致与上日相同。(完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)