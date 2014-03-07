投行观点：中国今年GDP7.5%增长目标不再是底线，人民币短期看贬--高盛

路透上海3月7日 - 国际知名投行高盛最新报告指出，往年的中国官方增长目标常被看作政府可以接受的增速下限，而2014年的7.5%目标将不再是一个增速下限，因为中国正面临着逾期已久的投资调整和不断上升的信贷风险，若小幅低于增长目标还是可以容忍的。

由高盛中国区副主席、首席投资策略分析师哈继铭等联合撰写的该份报告还认为，未来几个月内人民币汇率将贬值，主要受央行政策导向影响；中期（未来几年内）基本保持稳定或小幅升值，主要基于中国稳定的经常账户顺差，以及推动人民币国际化的雄心。

报告指出，投资增速未来将继续放慢，而信贷风险上升限制中国使用刺激政策。中国的边际投资效率近年来不断下降，如果政府通过新一轮的信贷扩张来支撑7.5%的增长目标，对于信贷需求的增长将推高利率，使得中国规模激增的债务违约风险上升。

尽管如此，高盛并不认为中国国内生产总值（GDP）增速将在近期大幅下降至6%左右，因为政府显然尚未准备好如此大幅的调整。李克强总理此前已表示7%的GDP增速是“底线”，中国不能允许更低的增长。高盛报告认为，为防止经济过快放缓，中国政府将加大对保障房、环境保护和信息科技方面的财政支出。

报告称，前期中国境内的短期利率持续上升，显示出投资高速增长和边际投资效率下降带来的融资需求强劲，境内外息差不断扩张且保持高位，吸引了资本持续流入，进一步加大了人民币升值压力。最近几周，央行刻意让人民币中间价走弱，以减少投机性资本流入。

中国央行对于货币市场的干预也暗示着人民币交易区间或将扩大，报告认为人民币每日交易区间或将进一步扩大至±2%，而未来几个月内人民币可能继续贬值。

报告称，从中期看，汇率主要受国家的国际收支，特别是经常账户影响。未来，中国将在明后年保持经常账户小幅盈余，主要因为中国主要贸易伙伴的复苏将促进出口，而投资减速将使进口放缓，这表明人民币在中期内将保持稳定，甚至有小幅升值。此外，中国若想推行人民币国际化，也需要保证人民币汇率稳定或有所升值。