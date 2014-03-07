更新版 1-新债招标：中国进出口行三期债符预期，投资户矜持认购倍数欠佳

* 进出口行三期增发债收益率基本符合预期
* 认购倍数欠佳，三、五年创年内政金债新低
* 或是投资户参与热情偏淡所致
(新增交易员评论和更多背景)
路透北京3月7日 - 中国进出口银行周五招标的三期固息增发债收益率基本符合预期，不过认购倍数欠佳，其中三年和五年品种，分别创下年内政策性金融债认购倍数的新低和次低位，交易人士称，或是投资户参与热情偏淡所致。
业内人士透露，进出口银行招标的两年期增发债加权中标收益率5.0918%，三、五年期增发品种中标收益率分别为5.2141%和5.3691%，此前市场的预测均值分别是5.09%、5.24%和5.35%。
“我们和业内沟通，感觉需求比较好的都是交易类的资金参与，投资盘力度不大。 那交易盘的量还是比较小的，这两块一起参与倍数才能上去。”上海一银行交易员说。
他进一步指出，投资户表现矜持“也没有什么特别的原因吧”，不过这两天金融债波动很大，情绪转换也很快。未来收益率还有多少下行空间，其持偏谨慎的态度。
业内人士并称，两年期品种边际中标收益率为5.1201%。上述三期增发债投标倍数分别为1.71倍、1.29倍和1.36倍，后两个品种刷新周二国开行五、10年增发债才创下的年内政金债认购倍数新低位。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年、三年和五年期品种最新收益率分别为5.1585%、5.2995%和5.4031%。
上述三期债具体发行条款如下：
第13期 第14期 第15期
------------------------------------------------------------------------
发行(招标)上限 80亿元 60亿元 80亿元
期限/计息方式 三年固息 两年固息 五年固息
(今年第10期增发) (今年第11期增发) (今年第12期增发)
票面利率 4.93% 4.8352% 5.10%
招标时间 3月7日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标 多重价格中标 单一价格中标
（荷兰式） （美国式） （荷兰式）
缴款日/起息日 3月11日/3月3日 3月12日/3月4日 3月13日/3月5日
分销期 3月7日至3月11日 3月7日-3月12日 3月7日-3月13日
上市日 3月17日 3月18日 3月18日
基本承销额 无
发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)