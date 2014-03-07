《MAGUIRE专栏》高昂运输成本令巴西大豆难享定价优势，冲淡丰收喜悦

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**说起来容易，做起来难**
即便作物抵达港口后，巴西出口商还面临着一个艰巨的任务：努力将作物装上等候的货船，送到终端用户手里。
港口工人加入了严密的工会组织，他们成功争取到了有利的工作条件和薪资，并且拒绝像美国常见的那样每天24小时装运货船。
这意味着该国许多大型港口每天都会在轮班间歇关闭数小时，使得排队的货车常常绵延数百英里。
这样规模惊人的交通堵塞不仅增加了主要道路的拥堵，而且还在收获高峰将卡车和设备占用多个星期。缓慢的装运处理速度还导致货船在沿海大量滞留，迫使排队等候的散装货船在海边徘徊数周。
如欲浏览巴西港口拥堵情况图表，请点选(link.reuters.com/kaj47v)
由于巴西设备技术水平较低，而且运输业劳动力密集程度较高，因此增加了货船装卸货的时间和成本。
对于中国等大买家，增加的成本一定程度上不如保证进口量那么重要，因为大豆是中国进口最多的作物，几乎每一餐上都会以某种形式出现。
这种持续高涨的需求对巴西大豆种植者而言是个好消息。他们的固定消费者来自中国，以及其他看重大豆食品及饲料用途的地区。
不过，只要高昂的物流成本仍然大幅增加销售价格，巴西种植者从亚洲的巨大需求中获得的收益可能比不上美国同行。
而且如果随着南美收获完成，大豆价格如预期般下跌，美国种植者更有可能会对巴西同行报以同情，而非嫉妒他们抢走了市场份额。(完) (编译 王洋/朱晓军；审校 高琦)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美