《MAGUIRE专栏》高昂运输成本令巴西大豆难享定价优势，冲淡丰收喜悦

**说起来容易，做起来难**

即便作物抵达港口后，巴西出口商还面临着一个艰巨的任务：努力将作物装上等候的货船，送到终端用户手里。

港口工人加入了严密的工会组织，他们成功争取到了有利的工作条件和薪资，并且拒绝像美国常见的那样每天24小时装运货船。

这意味着该国许多大型港口每天都会在轮班间歇关闭数小时，使得排队的货车常常绵延数百英里。

这样规模惊人的交通堵塞不仅增加了主要道路的拥堵，而且还在收获高峰将卡车和设备占用多个星期。缓慢的装运处理速度还导致货船在沿海大量滞留，迫使排队等候的散装货船在海边徘徊数周。

如欲浏览巴西港口拥堵情况图表，请点选(link.reuters.com/kaj47v)

由于巴西设备技术水平较低，而且运输业劳动力密集程度较高，因此增加了货船装卸货的时间和成本。

对于中国等大买家，增加的成本一定程度上不如保证进口量那么重要，因为大豆是中国进口最多的作物，几乎每一餐上都会以某种形式出现。

这种持续高涨的需求对巴西大豆种植者而言是个好消息。他们的固定消费者来自中国，以及其他看重大豆食品及饲料用途的地区。

不过，只要高昂的物流成本仍然大幅增加销售价格，巴西种植者从亚洲的巨大需求中获得的收益可能比不上美国同行。