《热点透视》eBay该分拆或续留PayPal？EMC与VMware经验可以为鉴

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约3月7日 - eBay 该分拆还是续留PayPal？对于该公司而言可能两者得兼。这家网路商城业者认为续留PayPal将产生共荣效应，但投资大亨伊坎(Carl Icahn)则称将拍卖事业与付款业务分拆将产生更高的价值。存储硬件巨擘EMC 部分分拆了虚拟软件团队VMware ，分拆续留兼顾的做法使其两相得益。eBay或许可以采取同样做法来缓减紧张情势。

eBay表示，PayPal约有三分之一的新客户是来自eBay，虽然比例呈现下滑，但仍是相当可观的数字。eBay同时指出，商务资讯协助减少付款诈骗的损失，而其海外的现金可以作为PayPal的低成本融资来源。

伊坎所提出的看法亦不无道理。热点透视分析显示，eBay分拆PayPal之后的市值至少会比当前市值多出15%。分拆PayPal将会吸引那些看好热门的纯付款事业的投资人，而PayPal切断与eBay间的脐带后也料将吸引更多网路零售商使用其服务。就连eBay自己也也承认，就财务观点而言分拆的做法更有意义。

EMC的经验可以为鉴。EMC在2004年以6.35亿美元收购VMware，就如同eBay收购PayPal一样，该笔交易带来了丰厚的回报。VMware目前价值达440亿美元，而其市值之所以广为人知，是因为EMC在2007年分拆了一部分的VMware股权。由于EMC仍持有约80%的VMware股权，母以子贵的戏码继续上演。EMC指出，两家公司皆受惠于硬件与软件的结合。

在此同时，VMware致力于发展单一业务的做法仍深获投资人青睐。EMC持有这家子公司的股权占其总市值约三分之二，然而VMware对EMC的合并财报的营收贡献略逾20%、获利贡献度略低于三分之一。这家子公司上市以来的表现带动EMC股价上涨约50%，同时期标准普尔500指数为上涨33%。

这样的股权结构若应用在PayPal上，则可望让eBay享有类似的估值效益。部分分拆股权虽无法完全消除当前股价折价，但料可以使其折价稍微收窄，而PayPal仍将与eBay挂勾。但是将部分PayPal股票上市可望让伊坎闭嘴，同时也讨eBay股东欢欣，而这也将会成为往后完全分拆PayPal的第一步。(完)