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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 12:23 BJT

中国债市动态：现券收益率小幅走低，资金宽松推动市场情绪再回暖

路透上海3月7日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅走低。市场人士表示，市场对央行正回购操作谨慎心态进一步淡化，银行间资金供给仍旧充裕，助益现券买气有所复苏；若流动性能够维持宽松局面，现券暖势有望得以延续。

“早上买盘还可以，后来有点消停了，这两天市场波动太大了，”上海一银行交易员称，主要还是因为资金面很宽松，资金利率太低了。

对于进出口行新债，他认为，招标结果没有超出预期很多，二级市场反应暂不明显。

业内人士周五透露，进出口银行稍早招标的两年期固息增发债加权中标收益率为5.0918%，完全符合5.09%的市场预测均值。同期招标的三、五年期增发品种中标收益率分别为5.2141%和5.3691%，市场预测均值为5.24%和5.35%。三期债投标倍数分别为1.71倍、1.29倍和1.36倍。

上海另一银行交易员表示，早间现券买盘主要集中在短端品种，不过，并不确定当前资金面宽松局面能持续多久，之前市场对央行正回购心态谨慎，“现在看资金完全无恙啊。”

本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

银行间市场周五主要质押式加权回购利率 均小幅走低，隔夜回购品种最新报1.9841%，七天期品种最新报2.3699%。

剩余期约6.6年的固息国债130020券最新成交 在4.3750%，上日尾盘为4.3850%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报92.578元，跌0.118元，或0.13%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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