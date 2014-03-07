《全球汇市》欧元守住ECB利率决议后的涨幅，等待美国非农就业数据

“市场可能将15万视为表现出奇得好。考虑到冬季异常寒冷，低到12万数字都可能不会令市场失望，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。
Sera说，若美国非农报告稳固，则将有助于美元在103日圆上方位置整固，但市场人士将会保持谨慎而不至于把美元推的过高，因为乌克兰危机似乎远未结束。
日圆和瑞郎被视为避险货币，本周初克里米亚地区紧张局势升级时，这两种货币获得大幅提振。
澳元兑美元 报0.9089美元，距离周四触及的三个月高点0.9114不远，当时因为零售销售和贸易数据支撑了利率稳定的前景。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3858 1.3858 +0.00 +0.82 1.3745
美元/日圆 102.92 103.06 -0.14 -2.26 105.30
欧元/日圆 142.63 142.82 -0.13 -1.45 144.73
美元/瑞郎 0.8794 0.8804 -0.11 -1.50 0.8928
英镑/美元 1.6735 1.6737 -0.01 +1.08 1.6556
美元/加元 1.0996 1.0984 +0.11 +3.54 1.0620
澳元/美元 0.9083 0.9085 -0.02 +1.91 0.8913
新西兰元/美元 0.8477 0.8475 +0.02 +3.30 0.8206
澳元/日圆 93.480 93.630 -0.16 -0.39 93.850
新西兰元/日圆 87.250 87.340 -0.10 +0.97 86.410
英镑/日圆 172.24 172.49 -0.14 -1.20 174.33
澳元/新西兰元 1.0707 1.0718 -0.10 -1.30 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 艾茂林/田建华/张明钧/朱晓军/张荻/王兴亚/杜明霞)