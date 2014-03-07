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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 12:55 BJT

乌克兰情势：美日领袖一致认为俄罗斯在乌克兰的干预行动威胁世界和平

路透华盛顿3月6日 - 白宫周四表示，美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三通电话谈及乌克兰情势，并一致认为俄罗斯的干预威胁到全球和平。

“两位领袖一致认为，俄罗斯的行动对国际和平和安全是个威胁，并强调保留乌克兰主权和领土完整的重要性，＂白宫在关于这通电话的声明稿中表示。

“他们致力于和其他七国集团(G7)伙伴国合作，来坚持俄罗斯遵守其对乌克兰主权性的义务和承诺，”声明稿称。(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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