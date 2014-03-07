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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 13:00 BJT

东欧情势：普京称与奥巴马电话沟通，双方在乌克兰问题上存在分歧

路透莫斯科3月7日 - 克里姆林宫声明周五发表声明称，俄罗斯总统普京称与美国总统奥巴马通了电话，普京表示在乌克兰危机的处理和评价方面仍与美方存在分歧。

声明指出，普京认为乌克兰新政权“对东部、东南部和克里米亚地区实施了绝对不合理的决定。”

普京称，“俄罗斯不能无视提供帮助的呼吁，将在完全遵守国际法的情况下行动。”(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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