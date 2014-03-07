中国货币市场：七天回购加权利率料创逾21月新低，资金好借不好出

路透北京3月7日 - 中国银行间市场周五质押式回购利率 均下探，今日基准七天加权回购利率有望创出逾21个月来新低。市场人士指出，回流现金和资本流入助益流动性，央行回笼力度远不足以改变大势，资金好借不好出；月内资金预期偏好，但谨慎情绪仍在。

“资金好借不好出，钱很多会出不掉，”上海一银行交易员称，“我们会出短借长，情况好的时候看不到风险点，等水突然退了，可能就直接挂了。身子骨单薄的还是要多准备，花钱买个心安。”

华中地区一银行交易员则表示，外汇占款流入多，央行操作态度较先前预期温和，故资金面很宽松。不过，通过一月期回购成交量的变化，还是可以看出机构有准备跨季资金。

她提供的数据显示，当前线下六个月期资金融入成本在5.8%左右，线上 则在5.5%。两者相差30个基点(bp),其更倾向于从线下融入，以减少对债券资产的占用。

上述上海交易员则指出，春节现金回流和外部资金流入是当前流动性宽松的两个重要原因，短期对冲力度尚难改变宽松大势。

七天回购加权平均利率 早盘跌至2.3699%，意味今日加权有望创下逾21个月低点。先前加权低点为2012年5月31日的2.17%。

中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面较为宽松的原因之一。

本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9841 2.0206 -3.65

七天 2.3699 2.4805 -11.06

14天 3.0249 3.1485 -12.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9000 2.6850 +21.50

七天 2.8500 2.2500 +60.00

14天 2.9100 2.8000 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0230 2.0800 -5.70

七天 2.4000 2.4800 -8.00

14天 3.0500 3.8100 -76.00

Shibor

其中:隔夜 1.9948 2.0547 -5.99

七天 2.4030 2.4860 -8.30

三个月 5.5040 5.5067 -0.27