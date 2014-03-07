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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 13:04 BJT

东欧情势：日本首相支持奥巴马解决乌克兰危机的努力--日本政府声明

路透东京3月7日 - 日本政府周五公布声明称，日本首相安倍晋三在同美国总统奥巴马40分钟的电话通话中，对于奥巴马总统解决乌克兰危机的努力给予支持。(完) (编译 王翔琼；审校 李婷仪)
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