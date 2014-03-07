港股业绩：希慎兴业去年基本溢利按年升26%，受租金收入上升带动

路透香港3月7日 - 香港商业房地产商--希慎兴业 周五宣布，2013年度基本溢利按年增长26%，主要受重点项目--铜锣湾希慎广场开幕后带来首个全年度的租金收入带动。

截至去年底止年度，希慎的净基本溢利为20.43亿港元，2012年度为16.22亿港元。董事会建议派末期息每股0.95港元，较上年度同期的0.78港元增加约22%。

在铜锣湾核心购物区拥有最大面积零售及商业物业的希慎，一直持续通过重建或改装旗下物业以达至资产增值。目前公司正在合并重建新宁大厦（商用物业）及新宁阁（住宅物业），重建为综合性写字楼及商场物业，预计于2018年完成。

在集团持有的投资物业中，以总楼面面积计算，约82%为位于铜锣湾的商舖及写字楼物业，其余为住宅物业。商舖业务占营业额最大比重，约为55%，其次为写字楼及住宅业务。

去年，希慎的商舖业务收入增加34.2%至16.78亿港元，主要反映重建后希慎广场带来首个全年度的租金收入，以及经翻新的利舞台广场低层商场的贡献。此外，因续约、租金检讨和新出租物业并于年内生效的新租金水平较原有租约平均上升约50%。在商舖组合中，租户组合持续改善。年内，须重新磋商租金的商舖占整个租赁物业组合约三分之一。

于去年底，商舖组合的整体出租率为95%。近年来港旅游购物的内地旅客大幅增加，而铜锣湾更是必到之地，但公司估计，其客户销售额约六成来自本地消费者。

对于2014年的展望，公司表示，香港经济今年料会继续温和增长，环球经济状况改善，及本港私人消费保持坚稳，应有利公司均衡的商舖及写字楼物业组合。

公布业绩前，希慎早盘微幅收高0.3%，报32.9港元。（完）

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