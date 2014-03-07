路透基点：TCCI可能以俱乐部贷款筹措10亿美元购买台泥国际股票

路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导指出，TCC International Ltd可能以俱乐部贷款形式筹措10亿美元五年期贷款，用以支持其收购香港上市公司台泥国际集团 股权。

消息人士指出，至少有两家银团争取此笔贷款，而这家水泥业者正考虑将所有银行纳入同一俱乐部贷款中。

一家银团包括澳新银行(澳盛银行/ANZ)及星展银行，另一家银团则包含至少以下11家银行：台湾银行、东方汇理银行、中国信托、第一银行、华南银行、兆丰银行、瑞穗银行、渣打、三井住友银行、合作金库以及台北富邦银行。

传言指利率约为150个基点。

先前报导指出，交易可能分拆为6.5亿美元定期贷款及3.5亿美元的循环信用贷款。定期贷款的宽限期为三年。

消息人士指出，这笔无抵押贷款将由在台湾上市的母公司台湾水泥作为保证人。

消息人士称，渣打已为这起收购提供10亿美元的过渡贷款，随后这笔新融资将取而代之。

TCC International Holdings于2011年12月取得一笔5.5亿美元的五年期贷款，当中包含美元及港币借款。美元借款部分的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点，港币借款部分的利率为香港银行同业拆息港元利率(HIBOR)加码130个基点。而在美元借款部分，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR价差超过30个基点，则借款人需支付超过的部分利息。

母公司台湾水泥一年前进入贷款市场筹资，筹措140亿台币(4.63亿美元)五年期融资，利率为较次级市场票券利率加码66个基点，税前利率不得低于1.5%。

TCC International Holdings及旗下子公司在香港从事水泥进口及分销业务，同时也制造并分销水泥、熟料及矿渣粉。台湾水泥的业务为研发、制造及分销水泥及预拌混凝土。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)