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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 14:01 BJT

国际油市：乌克兰情势将布兰特原油推向108.50美元，市场留意美数据

路透新加坡3月7日 - 布兰特原油周五升向每桶108.50美元，连续第二个交易日上扬，因乌克兰和重要产油国俄罗斯外交关系恶化加剧了供应疑虑。

但油价涨势受限，投资人静待美国非农就业报告，以从中寻求美国经济体质的线索。美国正要进入春季，春季气温较暖和，且炼油厂通常在这段期间进行维修，石油需求将受到抑制。

“我们将继续看到和乌克兰情势有关的风险溢价。”法国兴业亚洲的大宗商品研究主管Mark Keenan称。

“西方与俄罗斯关系破裂可能对中东，尤其是叙利亚的情况造成冲击效应。”
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