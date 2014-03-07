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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 14:41 BJT

日本个股：索尼下个财季将登录出售东京地产的100亿日圆获利

路透东京3月7日 - 日本索尼 周五表示，出售东京地产的100亿日圆(约合9,700万美元)获利将反映在下个财季上。索尼当前正依据重振业务计画处分资产。

索尼表示，收益将在始于4月的新财年第一季列为营业利润。

索尼还表示，预计出售将在4月完成，地产买家为助有不动产 ，卖价为161亿日圆。(完)
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