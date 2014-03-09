《焦点》中国CPI降至13个月低位证通胀无忧，PPI连跌两年凸显经济下行压力

* 中国2月CPI同比涨幅降至13个月低位

* 同期PPI跌幅扩大且连跌24个月

* 一季度经济存下行压力

* 货币政策操作空间足够

路透北京3月9日 - 受春节后食品价格回调及翘尾因素影响，中国2月CPI同比涨幅一如预期地回落，降至逾一年来最低水平。分析师预计，未来通胀仍能维持低位运行，全年无忧并能轻松实现刚公布的3.5%的年度控制目标。

同期PPI则继续扩大跌幅，连续两年负增长，结合近期的采购经理人指数(PMI)、发电量、货运量等多项数据分析，需求仍显疲弱，一季度中国经济下行压力恐不容忽视。

国家统计局周日公布，2014年2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。

“2月CPI、PPI或已双双探至全年低点，但未来依靠经济自身动能仅能维持温和回升。”国泰君安宏观分析师薛鹤翔表示。

他预计，从全年看3.5%的通胀目标毫无难度，人民币又允许贬值，货币政策操作空间是足够的。

数据详情显示，2月CPI中食品价格同比上涨2.7%，非食品价格上涨1.6%；环比来看，2月CPI上涨0.5%，低于路透调查的上涨0.8%。

统计局城市司高级统计师余秋梅对此称，CPI环比上涨，主要原因是食品价格有所上涨，不过食品价格环比涨幅比1月回落了0.7个百分点。原因则是，去年2月CPI环比上涨1.1%，抬高了今年2月CPI同比指数的对比基数。

“CPI完全符合预期，涨幅下降主要与春节后价格回落有关。”申银万国首席宏观分析师李慧勇点评道，并表示仍然维持此前判断，全年通胀无忧，预计CPI涨幅在2.7%左右。

**通胀温和为改革预留空间**

去年以来，中国通胀水平整体温和可控，今年头两月，仍然保持在远低于政策目标的水平。市场普遍认为，通胀已不再是政策的首要考虑因素，较低的通胀也能为今年改革实践提供良好的环境。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟预计，未来食品价格继续平稳运行，判断一季度CPI不会超过2.5%。若二季度经济有一定程度恢复，物价涨幅可能扩大，但全年通胀压力不大。

这主要基于四个原因：国内产出缺口不会大幅改善，工作重心放在改革，经济增速不可能有明显上升，需求推高物价动力不强；食品价格年内可控，猪肉上升空间不大；输入性通胀不大，大宗商品整体预计是震荡回落趋势；且央行调控思路是流动性稳健偏中性，目前也不具备物价大幅上升的货币条件。

刚刚公布的2014年政府工作报告提出，今年把居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。报告提及中国农业连年增产，工业品总体上供大于求，粮食等物资储备充裕，进出口调节能力较强，保持物价总水平基本稳定具备许多有利条件。但今年推动价格上涨的因素不少，不能掉以轻心，必须做好物价调控。

海通证券在分析报告中表示，虽然物价目标与去年一致，但表述有很大不同。对2013年3.5%的目标强调的是土地、要素价格等各种上涨压力，而2014年则强调工业品供过于求、农业增产等诸多有利条件。

申银万国则在报告中将今年的物价定在3.5%，高于去年实际2.6%，也为要素价格改革预留了一定空间。

**一季度经济放缓概率大**

PPI连续两年下行且在2月进一步扩大跌幅，也与此前诸多经济指标一道，证实了部分人士对中国经济下行压力渐增的担忧。

“要关注PPI，2月大宗商品价格有所反弹，但PPI跌幅加大，主要跟国内建材等生产资料价格放缓有关，说明经济总体是比较疲弱的。”李慧勇表示，经济确实有下行压力，是否触及保增长底线，现在还没法确定，可能要等一季度数据出来后。

唐建伟也认为，PPI跌幅扩大显示一季度经济趋缓可能性更大，从PMI、发电量、货运量，以及出口负增长上也能看出，国内需求不强，PPI继续回落也在情理之中。

受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。而上日公布的2月出口一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。分析人士认为，随着假期因素消失，出口增速将恢复正常，外贸前景偏谨慎乐观。

今年中国政府将经济增长目标仍定在7.5%左右，同时提出进行合理区间管理，而工业增加值、固定资产投资以及进出口增速目标都有所回调，分别降至9.5%左右、17.5%以及7.5%.

唐建伟并表示，今年经济预计波动不大，二季度有望在企业补库存、改革提速的有利因素下有所改善。而且政府也提出经济要运行在合理运行区间，保下限控上限，不排除在经济状况不利时出台一些微刺激措施。

华宝信托分析师聂文则认为，CPI处于偏低水平，PPI显示经济需求疲软，去年拉动经济增长的主要动力房地产和基建今年存在不确定因素，因此对能否完成7.5%的目标存有疑问。

他称，央行应维持中性偏松政策，在正回购、常备借贷便利(SLF)的同时，是否也可在必要时候考虑调整存款准备金率。