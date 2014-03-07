人民币汇率：今年双向波动的幅度要看市场供求--中国央行副行长

中国汇市：人民币早盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。
路透北京3月7日 - 中国央行副行长易纲周五表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。
易纲在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，人民币的双向波动完全正常，“你们看人民币市场了吗？这两天都很正常。”
易纲稍早已表示，人民币兑美元汇率此前出现大幅波动，不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。央行行长周小川亦称，近期汇率变化是正常波动。
人民币兑美元即期 周五早盘大幅高开，但随后在震荡交投中缩减涨幅。交易员表示，两会期间汇率仍维持区间整理的思路，人民币短线继续大涨的空间有限。(完)
欲浏览两会相关新闻，请点选 (发稿 李然; 撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，跌幅较盘初有所收窄，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，早盘在岸人民币继续跟随离岸CNH波动，只是波动幅度较CNH小，由于离岸人民币流动性小幅收紧，两地价差快速收窄，料短期汇价仍延续区间横盘走势。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。