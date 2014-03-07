人民币汇率：今年双向波动的幅度要看市场供求--中国央行副行长

路透北京3月7日 - 中国央行副行长易纲周五表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。

易纲在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，人民币的双向波动完全正常，“你们看人民币市场了吗？这两天都很正常。”

易纲稍早已表示，人民币兑美元汇率此前出现大幅波动，不用过度解读，并称人民币双向波动会成为常态。央行行长周小川亦称，近期汇率变化是正常波动。

人民币兑美元即期 周五早盘大幅高开，但随后在震荡交投中缩减涨幅。交易员表示，两会期间汇率仍维持区间整理的思路，人民币短线继续大涨的空间有限。(完)