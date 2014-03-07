表格：美国1月贸易逆差扩大至391.0亿美元，略高于市场预估

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透3月7日 - 美国商务部周五公布：
* 美国1月贸易逆差391.0亿美元(市场预估390亿)，12月为逆差389.8亿美元(前值为387.0亿美元)
* 1月出口较前月增长0.6%，进口亦增长0.6%(12月分别为下滑1.7%及增长0.2%)
* 1月对中国贸易逆差为278.4亿美元，12月为逆差244.7亿
* 1月石油进口价格为每桶90.21美元，创2011年2月以来最低
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
1月 12月 2013年1月
贸易收支 -39.10 -38.98 -42.14
出口 192.48 191.29 186.79
进口 231.57 230.27 228.93
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
1月 12月 2014年/2013年1月
出口 0.6 -1.7 3.0
进口 0.6 0.2 1.2
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
1月 12月 2013年1月
商品 -59.34 -58.69 -61.22
服务 20.25 19.71 19.08
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
1月 12月 2013年1月
商品 133.76 132.74 130.81
服务 58.71 58.55 55.98
进口
1月 12月 2013年1月
商品 193.11 191.43 192.02
服务 38.46 38.84 36.91
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 1月 12月 2013年1月
加拿大 -4,139 -3,389 -4,821
墨西哥 -2,756 -4,169 -3,600
欧盟 -8,807 -11,320 -8,646
中国 -27,840 -24,474 -27,787
日本 -5,324 -5,986 -6,092
韩国 -1,883 -789 -2,079
台湾 -1,456 -644 -1,254 (完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美