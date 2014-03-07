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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 21:52 BJT

表格：美国1月贸易逆差扩大至391.0亿美元，略高于市场预估

路透3月7日 - 美国商务部周五公布：

* 美国1月贸易逆差391.0亿美元(市场预估390亿)，12月为逆差389.8亿美元(前值为387.0亿美元)

* 1月出口较前月增长0.6%，进口亦增长0.6%(12月分别为下滑1.7%及增长0.2%)

* 1月对中国贸易逆差为278.4亿美元，12月为逆差244.7亿

* 1月石油进口价格为每桶90.21美元，创2011年2月以来最低

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

1月 12月 2013年1月

贸易收支 -39.10 -38.98 -42.14

出口 192.48 191.29 186.79

进口 231.57 230.27 228.93

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

1月 12月 2014年/2013年1月

出口 0.6 -1.7 3.0

进口 0.6 0.2 1.2

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

1月 12月 2013年1月

商品 -59.34 -58.69 -61.22

服务 20.25 19.71 19.08

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

1月 12月 2013年1月

商品 133.76 132.74 130.81

服务 58.71 58.55 55.98

进口

1月 12月 2013年1月

商品 193.11 191.43 192.02

服务 38.46 38.84 36.91

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 1月 12月 2013年1月

加拿大 -4,139 -3,389 -4,821

墨西哥 -2,756 -4,169 -3,600

欧盟 -8,807 -11,320 -8,646

中国 -27,840 -24,474 -27,787

日本 -5,324 -5,986 -6,092

韩国 -1,883 -789 -2,079

台湾 -1,456 -644 -1,254 (完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
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