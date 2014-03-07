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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 15:23 BJT

香港新股：瀚华金控推迟其高至3.67亿美元IPO，因市场需求疲弱--IFR

路透香港3月7日 - 据汤森路透旗下IFR周五报导，中国中小微企信用担保公司--瀚华金控 延迟其高至3.67亿美元的香港首次公开发售（IPO），因市场需求疲弱。

瀚华金控此前设定招股价区间为每股2.28-2.88港元，初步拟发售9.88亿股新H股，集资22.5-28.5亿港元，原计划于13日在联交所挂牌上市。

中国国际金融、银河证券 和瑞信 负责是次IPO安排。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)
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