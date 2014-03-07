《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的(3月3日-3月7日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周大涨190个点子，周涨幅0.31%，扭转了此前连续五 周下跌的走势。本周汇价震荡幅度较前期明显增大，央行干预力度减弱的同时，市场主导力 量增强。交易员表示，上周大跌后，目前市场心态仍偏向谨慎，两会期间人民币料维持双边 波动走势，继续观望央行政策动向。 公开市场操作: * 本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下 的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市 场谨慎预期也因此明显升温。业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排 除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落 ，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。 债市: * 银行间市场现券当周呈现过山车式行情。周初起获利盘卖压渐增，在市场新增28天正 回购，以及超日债实质违约影响下，抛盘出逃致收益率快速反弹。不过随着七天回购加权利 率探至2.5%左右低位，稳中向宽的资金面令市场信心有所恢复。目前预期谨慎乐观，但需要 继续关注流动性变化。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率跌幅进一步拓宽。市场人士表示，信贷额度充足，流动性 很宽松，票源却很不足，供不应求推动转贴利率节节下探。市场人士并指出，基于收益与风 险的综合考虑，机构短期仍青睐票据资产，只是在操作节奏上存分歧；同时，市场也在酝酿 新的业务操作模式。 股市: * 中国股市沪综指 当周基本持平，微涨0.08%。全国两会本周召开，维稳预期占 据上风，在房地产银行等大盘股逐步企稳情况下，大盘进入窄幅震荡格局，个股热点轮换但 难持续，周五沪综指收报2,057.908点。 期市: * 沪铜当周连续第四周小幅下跌，此前五万元关口跌破后市场人气持续低迷，现货升贴 水也无明显改善，两会公布的今年投资增速目标低于去年，亦引发工业品需求降温的担忧， 不过乌克兰局势缓和令冒险意愿略有升温。沪铜主力1405合约 周五收报每吨48,920 元，全周累计下跌0.73%。 * 上海期金当周连续第五周上扬，尽管乌克兰局势缓和令避险情绪回落，但美元下跌增 加了黄金作为货币对冲工具的吸引力。市场还将密切关注周五的美国非农就业报告。沪金主 力1406合约 周五收报每克265.55元，全周累计上涨1.14%。(完) (整理 边竞/丁琦/曹巍浩/李宏薇; 审校 张喜良)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有