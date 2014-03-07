《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(3月3日-3月7日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周大涨190个点子，周涨幅0.31%，扭转了此前连续五 周下跌的走势。本周汇价震荡幅度较前期明显增大，央行干预力度减弱的同时，市场主导力 量增强。交易员表示，上周大跌后，目前市场心态仍偏向谨慎，两会期间人民币料维持双边 波动走势，继续观望央行政策动向。 公开市场操作: * 本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下 的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市 场谨慎预期也因此明显升温。业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排 除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落 ，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。 债市: * 银行间市场现券当周呈现过山车式行情。周初起获利盘卖压渐增，在市场新增28天正 回购，以及超日债实质违约影响下，抛盘出逃致收益率快速反弹。不过随着七天回购加权利 率探至2.5%左右低位，稳中向宽的资金面令市场信心有所恢复。目前预期谨慎乐观，但需要 继续关注流动性变化。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率跌幅进一步拓宽。市场人士表示，信贷额度充足，流动性 很宽松，票源却很不足，供不应求推动转贴利率节节下探。市场人士并指出，基于收益与风 险的综合考虑，机构短期仍青睐票据资产，只是在操作节奏上存分歧；同时，市场也在酝酿 新的业务操作模式。 股市: * 中国股市沪综指 当周基本持平，微涨0.08%。全国两会本周召开，维稳预期占 据上风，在房地产银行等大盘股逐步企稳情况下，大盘进入窄幅震荡格局，个股热点轮换但 难持续，周五沪综指收报2,057.908点。 期市: * 沪铜当周连续第四周小幅下跌，此前五万元关口跌破后市场人气持续低迷，现货升贴 水也无明显改善，两会公布的今年投资增速目标低于去年，亦引发工业品需求降温的担忧， 不过乌克兰局势缓和令冒险意愿略有升温。沪铜主力1405合约 周五收报每吨48,920 元，全周累计下跌0.73%。 * 上海期金当周连续第五周上扬，尽管乌克兰局势缓和令避险情绪回落，但美元下跌增 加了黄金作为货币对冲工具的吸引力。市场还将密切关注周五的美国非农就业报告。沪金主 力1406合约 周五收报每克265.55元，全周累计上涨1.14%。(完) (整理 边竞/丁琦/曹巍浩/李宏薇; 审校 张喜良)