路透基点：中粮及香港电讯收购案融资考虑选择双边贷款--RLPC

路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点报导，中粮集团及香港富豪李泽楷旗下的香港电讯，正考虑为各自的收购案办理双边贷款，粉碎银行人士争取银团贷款机会的期望。

据消息人士指出，中粮正在与往来银行洽谈数笔双边贷款，用于支持中粮收购来宝集团农产品事业的案子。路透报导称，收购价格约10亿美元。

消息人士表示，中粮已要求往来银行提出建议书，有些银行提议筹办一笔俱乐部贷款，中粮也在考虑之中。

在此同时，香港电讯考虑办理一笔双边贷款，为去年12月一笔25亿美元19个月期过桥贷款再融资。这笔过桥贷款是为了收购CSL New World Mobility Ltd(CSLNW)而办理。

渣打银行提供这笔过桥贷款，贷款以押记出售股份及CSLNW集团的重大资产作抵押。CSLNW是在百慕大注册成立的一家投资控股公司，在香港提供移动电讯服务。

据消息人士指出，香港电讯认为双边贷款成本将低于银团贷款。中粮亦是相同看法。

尽管银行业者面临巴塞尔III风险资本要求与当前回避风险的考量，但贷款企业仍然要求压低贷款价码，使得银行业者处于维持良好关系与放款收益之间的两难。

“如果我们放款给一笔低价码的贷款，就像是在自杀，”一名资深贷款业务人士称。

双边贷款价码通常比银团贷款更低。

但市场人士指出，以办理多笔双边贷款所耗费的心力及成本来看，选择双边贷款是缺乏远见的作法。

“银团贷款会更有效率，特别当贷款方是像香港电讯及中粮这种少有的绩优企业时。各家银行会争相主动争取，但必须是合理的价码，”一名银行高层人士称。

绩优企业的贷款价码近来已经跌到200个基点以下，一年前还在200基点以上。

由于愈来愈多银行的融资成本上升，市场人士表示，贷款价码应该已经触底，不会再跌。

香港电讯收购CSL时表示，那笔过桥贷款的利率大致与公司既有贷款相当。

在那笔过桥贷款之前，香港电讯在贷款市场的最后一次借款是在2010年5月，签约取得一笔160亿港元(20.6亿美元)贷款，其中包括一笔80亿港元四年期循环贷款、一笔30亿港元四年期子弹式定期贷款、及一笔50亿港元六年期子弹式定期贷款。循环贷款及四年期贷款的利率为Hibor加码90个基点，六年期子弹式贷款利率为Hibor加码115个基点。整体综合收益约为100个基点。

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