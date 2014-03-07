路透基点：九家银行签署对天阳航太科技8.5亿台币多档贷款--RLPC

路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，九家银行周三签署了对天阳航太科技股份有限公司8.5亿台币(2,800万美元)多档融资案。

牵头行和簿记行台湾土地银行承贷3亿台币。彰化商业银行以簿记行身份加入，承贷9,800万台币。

以经理行身份参代的有：合作金库银行(承贷8,800万台币)；全国农业金库(承贷7,400万台币)；第一商业银行(承贷7,400万台币)。另外，华南商业银行(承贷6,900万台币)。高雄银行、台湾银行、台中商业银行各承贷4,900万台币。

贷款分为四档。A部分是2.5亿台币七年期贷款，用于再融资和建设新厂房。B部分是2亿台币七年期贷款，用于再融资和购买设备。C部分是1亿台币五年期贷款，用于再融资和一般运营资本。D部分是3亿台币五年期贷款，用于再融资和一般运营资本。

A档和B档的利率较台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾合作金库的一年期存款利率加码93个基点，C档和D档的利率为加码103个基点。

受邀银行以三个层次参贷。承贷2亿台币及以上的银行，有15个基点的前端费，且获得簿记行头衔。承贷1.5-1.99亿台币的银行，费用是11个基点。承贷1-1.49亿台币的银行，费用是7个基点。

如果A档或B档的提取率低于80%，或者C档和D档的提取率低于50%，则还有20个基点的承诺费。

四档贷款都由借款方的董事长和总经理担保。A档贷款还以厂房作为质押，B档以设备为质押。

A档贷款有1.5年的宽限期，之后分23次每季度不等额偿还，还款比例分别为1% (第1-10次)、3% (第11-18次)、5% (第19-22次) 和46% (第23次)。

B档贷款有两年宽限期，之后分21次每季度不等额偿还，还款比例分别为2.5% (第1-4次)、3% (第5-8次)、5% (第9-20次) 和18% (第21次)。

天阳航太科技股份有限公司是飞机铝合金铸件生产商。（完）