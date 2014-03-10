中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
路透上海3月10日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。
上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元人民币。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。
业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。
本周公开市场将有1,600亿元的正回购到期，无央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。
10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳；审校 张喜良)
中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
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