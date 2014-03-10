中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透上海3月10日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。

上周央行公开市场时隔九个月重启28天期正回购操作，当周净回笼资金700亿元人民币。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但28天正回购品种拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度，正回购叠加效料将显现，且外汇占款增速也有望回落，各方因素综合作用下，整体流动性料逐渐由松转紧。

本周公开市场将有1,600亿元的正回购到期，无央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

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