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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 16:38 BJT

台湾央行：共发行3,566.3亿台币存单，存单发行余额增1亿

路透台北3月7日 - 台湾央行周五公布，共发行3,566.3亿台币存单；若相较今日存单到期金额3,565.3亿台币，存单发行余额增1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,509.3

91天期 0.93 46.0

182天期 1.05 11.0

央行上日共发行3,627.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,629.4亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负300亿台币，累计超额准备为负542亿，加计前期1%的超额准备为负25亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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