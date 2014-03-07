《技术分析》中国股市沪综指维稳行情料难持久

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
作者 曾祥进
路透北京3月7日 - 中国股市沪综指 本周呈震荡走势，因两会召开，盘中屡现通过拉高权重股制造维稳反弹行情；不过技术面显示，2,060点之上短线解套压力巨大，大盘难以稳居其上，下跌动量逐渐积聚，两会下周四便告结束，此维稳行情料难持久。
而中线看，则具备下跌中继的技术特征，前期多个低点均将再受考验。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/jus47v)
本周初维稳主力通过拉高金融地产及石化等权重股，制造反弹行情，但随后K线组合重心渐次下移，显示市场主流仍以减仓出货为主，并导致下跌动量逐渐积聚。短期均线在2,060点之上继续形成威慑，而通过拉抬权重股扭曲股指的行为，日后必将遭到技术面的修正，料随着两会的渐趋结束，维稳震荡走势亦难持久，其后股指仍将选择下跌。
技术指标方面，随机指标（KDJ）、相对强弱指标（RSI）在中值区域震荡，无明确技术意义，指数平滑异同平均线（MACD）则几无回升，明显不支持股指反弹，动向指数(DX)亦保持下行，显示本周走势仍为震荡行情而非趋势性走势。
此外，大盘本周运行轨迹显示，其仍处于2月中旬下跌以来的第2浪平台整理，应谨防其结束之后3浪下跌带来的杀伤力。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kus47v)
沪综指本周收出带上下影线的近十字星线，期间反弹受阻于5周和10周均线，具备下跌中继的技术特征，同时连续两周的较长下影均由权重股拉升所致，显示中线仍将反复受到牵引走低，2,014、1,984乃至1,849点均将逐个下试。
随着近三周的震荡回落，此前逐渐被淡忘的双头型态仍需提及。目前来看，春节之后的本轮反弹走势，技术上仍可视为对该型态颈线的回抽确认，一旦股指下破前低1,984点，则双头型态有效性得以维持，大盘将继续朝其量度跌幅目标，以及中长期下跌通道下轨位置前进。（完） (审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美