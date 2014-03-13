港股业绩：中国海外去年核心利润升20%，今年销售目标1,400亿港元

路透香港3月13日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周四宣布，去年核心利润按年上升20%，公司并订下今年房地产销售额不少于1,400亿港元的目标，与去年完成的基本持平。

去年全年，中国海外的净利为230.4亿港元，2012年度为187.22亿港元，优于汤森路透Starmine综合分析师平均预测的203亿港元。撇除投资物业重估及回购房地产基金项目的公允值变化因素后，核心利润则为189.6亿港元。两项数字均达到公司每年盈利增长保持两成的长期目标。

中国海外订下2014年房地产销售金额不少于1,400亿港元的目标，这与公司去年实际完成的1,385.2亿港元为基本持平。

今年首两个月，该公司的累计房地产销售额为243.2亿港元。

公布业绩前，中国海外早盘收低1.43%，报19.32港元。（完）

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