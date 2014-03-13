港股业绩：中国海外去年核心利润升20%，今年销售目标1,400亿港元

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透香港3月13日 - 中国房地产龙头--中国海外发展 周四宣布，去年核心利润按年上升20%，公司并订下今年房地产销售额不少于1,400亿港元的目标，与去年完成的基本持平。
去年全年，中国海外的净利为230.4亿港元，2012年度为187.22亿港元，优于汤森路透Starmine综合分析师平均预测的203亿港元。撇除投资物业重估及回购房地产基金项目的公允值变化因素后，核心利润则为189.6亿港元。两项数字均达到公司每年盈利增长保持两成的长期目标。
中国海外订下2014年房地产销售金额不少于1,400亿港元的目标，这与公司去年实际完成的1,385.2亿港元为基本持平。
今年首两个月，该公司的累计房地产销售额为243.2亿港元。
公布业绩前，中国海外早盘收低1.43%，报19.32港元。（完）
浏览中国海外其他新闻，请点选
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
G20: 20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选