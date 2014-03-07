《市场热谈》中国铁矿石期货惊现跌停，融资矿释出雪上加霜

* 大连铁矿石期货惊现上市来首个跌停

* 供应放量、需求萎缩及融资矿释出打压市场

* 供需面改善前跌势难尽

作者 丁琦

路透上海3月7日 - 在近期中国工业品期市的一片愁云惨雾中，大连铁矿石期货 周五惊现上市近五个月来首个跌停，并创出合约新低。尽管在供需平衡大幅逆转的背景下，业内对铁矿石价格一直较为看空，但连续阴跌后今日再砸一个跌停板的凶悍节奏，还是出乎一些投资者的预料。

业内人士将今日的跌停归因于三大因素的叠加：供应放量、下游需求萎缩，以及人民币升值预期逆转导致融资矿流入市场。此外，近期中国股市及其他工业品表现疲软，也令铁矿石期货多头人气脆弱，一有风吹草动，恐慌性情绪迅速蔓延。

冰冻三尺非一日之寒。前几年中国钢铁产能突飞猛进，曾令上游矿山不断加大原料开发力度。光大期货此前报告指出，根据淡水河谷 、力拓 、必和必拓 和FMG 四大矿商目前的增产计划，预计自2013年12月至2014年12月间，四大矿将新增有效产能1.388亿吨/年，带来新增供应1.1153亿吨。

而在供应大增的同时，中国国内的需求端却在发生明显恶化，部分二三线城市的房地产景气度开始下行，而政府在基建投资方面又受制于债务包袱难以继续大手笔投入。

此外，在环保压力下，钢铁行业过剩产能亦成为政府重点治理的对象。多位中国钢企高层人士在两会期间对路透表示，目前国内钢产量已经接近顶点，钢铁产能过度扩张是造成企业债台高筑及严重污染的主要原因。

如今供需的严重失衡终于转化成市场价格的压力。不仅仅是期货，原本较为坚挺的现货价格也加快了下跌步伐。贸易商表示，近几日普氏铁矿石价格指数以每天1美元的步伐加速下跌，运往中国的铁矿石现货价.IO62-CNI=SI亦在本周触及八个月低点。

尽管有分析师指出，从下跌节奏看，今日的跌停确实有些反应过度，但只要供需面维持现状，还远远谈不上见底反弹的可能。如果把当前的跌势比作一把加速下落的尖刀，试想会有多少人愿意伸手去接呢？

**人民币大贬冲击铁矿石融资**

业内人士同时表示，近期人民币汇率出现大幅贬值走势，令单边升值预期发生逆转，也使得借助铁矿石套利的融资操作受到打击，融资矿的释出令市场面临又一波利空冲击。

海关统计显示，1月中国铁矿砂及其精矿进口总量达到创纪录的8,683万吨，2月初国内铁矿石港口库存突破1亿吨，3月续创历史新高。如此庞大的供应压力背后，既有贸易商对市况的博弈，也不乏融资矿的身影。

一位行业资深人士分析称，去年12月，不少供应商都对销售进行了控制，意在赌1月份市场比12月份好，理论依据是1月的资金情况会比12月好；而需求方面，下游工厂也会在1月进行适量冬储以应对春节。

但是到1月上旬，市场忽然发现资金反而比12月还要紧张。春节前看起来资金缓和无望，整个市场信心崩溃，12月不卖的，1月的货，都集中投放市场抛货。

此外，由于融资矿的问题，也导致港口库存严重偏离了基本面。

此前在人民币持续升值的预期下，投资者选择借道大宗商品贸易进行套利套汇，铜、黄金等单价高、市场流动性好、保值便利的大宗商品成为融资贸易的热门商品；铁矿石则凭借贸易量巨大的优势，亦成为较好的融资操作标的之一。

“每年进口这么多，你说不考虑金融化的问题，只要有利润，也总会有人推动这个事情的发展和操作模式的逐步完善。”一位资深业内人士指出。

不过前两周人民币汇市掀起的大跌风波，无疑给豪赌人民币升值的套利者致命一击。汇率风险加大，加之矿石价格震荡加剧，使得不少融资套利者或出于风险考量，或受迫于银行风控升级，开始收缩甚至解除融资操作。而市场担心，此前被其锁定的这一部分铁矿石库存，或流向国内现货市场，从而进一步增加供应压力。