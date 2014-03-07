《中国债市每日综述》七天回购驻守低位利好中短券，需关注宽资金持续性

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 七天回购利率稳守低位，利好中短债
* 进出口行新债结果符合预期，但认购倍数不高
* 宽资金能否持续，是左右短期走势的关键
路透上海3月7日 - 稳固在逾一年半低位的七天回购利率，支撑中国银行间债市中短券周五继续向好，收益率下行的同时，交投也较为活跃。若下周公布的多项经济数据不出大的意外，资金面将继续左右短期走势。
交易员认为，“两会”期间央行对流动性调控较为温和，主要回购利率得以低位运行。不过市场对央行能否持续容忍过低资金价格的看法不一，宽松资金面的持续性有待观察。
北京一银行交易员称，受充裕资金面支撑，今日中短债表现较好，交投活跃。但“除非央行确定转向了，否则我觉得流动性不会比现在更好，或者说现在资金利率是偏低的。”
本周公开市场新增28天期正回购操作品种，但700亿元人民币的净回笼规模，较上周减逾五成。资金市场上，主要回购利率均维持低位，其中七天期加权最新报在2.4%左右，仍为逾一年半低点。
上海一券商交易员则认为，虽然不排除央行未来可能加大回收流动性的可能，但料难一蹴而就，因此现券短期内维持向好走势的可能性仍较大。
人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 今日延续跌势，幅度约6个基点(bp)。
利率债发行方面，进出口行招标的三期固息债，收益率基本符合预期，但认购倍数欠佳。其中三年和五年品种，分别创下年内政策性金融债认购倍数的新低和次低位。
剩余期限约2.86年的固息国开债140201券最新成交 在5.22%，上日尾盘为5.30%。
**七天回购驻守逾一年半低位**
银行间资金市场周五主要质押式回购利率 均下探，七天加权回购利率维持在逾一年半低位，和隔夜加权利率点差继续保持在不足50个bp水平。
市场人士指出，回流现金和资本流入助益流动性，央行回笼力度远不足以改变大势，资金好借不好出；月内资金预期偏好，但谨慎情绪仍在。
“资金好借不好出，钱很多会出不掉。”上海一银行交易员称，“我们会出短借长，情况好的时候看不到风险点，等水突然退了，可能就直接挂了。身子骨单薄的还是要多准备，花钱买个心安。”
华中地区一银行交易员则表示，外汇占款流入多，央行操作态度较先前预期温和，故资金面很宽松。不过，通过一月期回购成交量的变化，还是可以看出机构有准备跨季资金。
交易员并称，春节现金回流和外部资金流入是当前流动性宽松的两个重要原因，短期对冲力度尚难改变宽松大势。
北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9473 2.0206 -7.33
七天 2.4172 2.4805 -6.33
14天 2.9983 3.1485 -15.02
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5800 2.6850 -10.50
七天 2.9000 2.2500 +65.00
14天 2.8550 2.8000 +5.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0230 2.0800 -5.70
七天 2.4000 2.4800 -8.00
14天 3.0500 3.8100 -76.00
Shibor
其中:隔夜 1.9948 2.0547 -5.99
七天 2.4030 2.4860 -8.30
三个月 5.5040 5.5067 -0.27
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美