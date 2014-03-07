《路透晚报》--3月7日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行副行长称：人民币汇率今年双向波动的幅度要看市场供求

中国央行副行长易纲周五表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。易纲在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，人民币的双向波动完全正常。

交易员表示，两会期间汇率仍维持区间整理的思路，人民币短线继续大涨的空间有限。

--浏览《专题新闻快速浏览》--中国两会，请点选

--路透调查：今年人民币料将继续温和升值，受资本流入推动

路透调查显示，尽管中国央行近期采取措施打压本币以打击投机客，但人民币今年预计仍将小幅升值，因外资持续流入。过去一周进行的外汇策略师调查显示，人民币兑美元三个月后将在6.07，六个月后在6.03，一年后报5.98，较周四收盘位约6.12高出2.3%。同2月调查相比，此次结果变动不大，尽管人民币上周下跌0.9%，为历史最高单周降幅，且2月创下最高单月跌幅1.4%。

--普京称与奥巴马电话沟通，双方在乌克兰问题上存在分歧

克里姆林宫声明周五发表声明称，俄罗斯总统普京称与美国总统奥巴马通了电话，普京表示在乌克兰危机的处理和评价方面仍与美方存在分歧。

法国外交部长法比约斯表示，如果针对俄罗斯军事干预乌克兰实施的第一轮制裁未成功，将会实施第二轮，目标是俄罗斯企业和接近总统普京的人。

乌克兰的克里米亚议会周四投票赞成加入俄罗斯，且获俄罗斯支持的该区政府计划10天后举行公投。危机急剧升级，美国总统奥巴马迅速回应，表示计划中的公投违反国际法。

--澳洲央行：利率将维持低点一段时间，经济将如预期复苏

澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，处于纪录低点的利率一如预期协助经济脱离由矿业带动的成长，同时也给货币政策设定了一个稳定的走向。史蒂文斯在半年度的国会听证中亦指出，尽管澳元以下跌，但从历史水准来看，澳元汇率仍偏高。

--个股消息摘要

* 几名熟悉内情的人士表示，从事收购的Cinven已聘请数家银行帮其出售英国第二大私立医院营运业者Spire，交易金额可能达15亿英镑(25.1亿美元)，并预期需求强劲，因目前市场上资金均想抢进投资机会很稀少的这个行业。

* 美国维权投资大亨伊坎(Carl Icahn)在致eBay股东的一封信中表示，他将开始推动eBay分拆PayPal支付业务。伊坎在eBay持股仅略高于2%。他还在信中提出了分拆的新论据。他在信中表示，分拆“有利于独立的两个管理团队更加紧密地关注核心业务，”也能“提供更加强大的资金，以吸引顶尖人才加入两家公司。”

* 针对中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约的问题，中诚信国际周五报告指出，超日债违约是光伏行业信用风险的公开暴露，将使光伏业流动性承压，再融资渠道成为行业信用风险控制阀。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数刷新五周高位，关注美国非农就业数据

日本股市日经指数周五升至五周新高，因日圆疲弱提振风险胃纳，之前美国初请失业金数据好于预期，且欧洲央行决定维持利率不变。。日经指数收高0.9%至15,274.07点，为1月29日来最高收位，该指数本周周线收高2.9%。东证股价指数上涨0.7%至1,236.97点。

--中国股市：沪综指收盘小跌，房地产股反弹行情夭折

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，昨日引领大盘反弹的房地产股，今日就强势不再，市场中缺乏持续热点，投资者观望气氛浓厚，大盘基本维持区间震荡走势。沪综指 收报2,057.908点，跌1.670点或0.08%，本周沪综指累计涨0.08%；上证A股今日成交额892亿元人民币，上日为924亿元。沪深300指数收报2,168.358点，跌0.24%。

--香港股市：中石化表现强劲，提振国企指数削减周度跌幅

中石化表现强劲，提振恒生国企指数削减本周跌幅，因市场寄望该公司出售零售业务股份，将吸引到国际民间投资者。港股恒生指数收跌0.2%，至22,660.5点，本周下跌0.8%。恒生国企指数收高0.4%，本周下跌1.8%。

--汇市：欧元兑美元触及今年高位，料将受美国非农数据进一步提振

欧元兑美元冲至今年新高，如果美国非农就业数据反映美国经济的软肋因天气寒冷而受到打击，那么欧元可能录得进一步升幅。美元兑日圆脱离五周高位，近期走势依赖于今日1330GMT美国将公布的非农就业报告。该数据可能显示美国2月就业增幅足以激励美联储持续缩减刺激举措。欧元兑美元最新报1.3871美元，在欧洲早盘触及两个半月高位1.3874美元，亦是2014年高位。美元兑日圆报102.86，稍早一度触及103.17日圆的五周高位。

--国际油市：乌克兰情势将布兰特原油推向108.50美元，市场留意美数据

布兰特原油升向每桶108.50美元，连续第二个交易日上扬，因乌克兰和重要产油国俄罗斯外交关系恶化加剧了供应疑虑。0915GMT，布兰特原油期货上升0.05美元，报每桶108.15美元。周四结算价上涨0.34美元。美国原油期货上升0.22美元至每桶101.78美元，上日收高0.11美元。

--金属期市：镍创2010年以来最长连涨走势，受供应忧虑支撑

镍持稳在九个月高点附近，料将录得第七个交易日连涨走势，这可能是自2010年10月以来持续最久的涨势，因随着中国库存减少，印尼的矿石出口禁令可能不久会引发全球供应紧张。0720GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨0.2%，报每吨15,500美元，料录得第七日连涨，这可能是2010年9-10月连升11日以来最长的涨势。上海期交所5月期铜下滑0.6%，结算价报每吨48,920元人民币。

--全球金市：金价持稳，料连续第五周上涨