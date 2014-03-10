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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 14:52 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超3.75亿台币，结束先前连三日买超

路透台北3月10日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超3.75亿台币，结束先前连三日买超，转为卖超；上交易日修正后为买超126.54亿台币。

三大法人今日合计卖超15.52亿台币，上交易日修正后为买超109.36亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

3/10 -3.75 +1.47 -13.23 -15.52

3/7 +126.54r -11.35 -5.83r +109.36r

3/6 +100.14r +14.96 -6.47r +108.63r

3/5 +12.24r +9.29 +1.36r +22.88r

3/4 -21.58r +3.11 -5.82r -24.30r

3/3 -7.10 -9.26 -10.88r -27.24r

本月累计 +206.48 +8.21 -40.89 +173.80

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

2013

12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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