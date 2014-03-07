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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 16:54 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币录得周线升幅，关注美国非农就业数据

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.89 103.07 +0.17 +2.32 105.28

坡元 1.2634 1.2631 -0.02 -0.02 1.2632

台币 30.302 30.323 +0.07 -1.16 29.950

韩元 1061.05 1064.10 +0.29 -0.53 1055.40

泰铢 32.26 32.30 +0.12 +1.86 32.86

菲律宾披索 44.37 44.54 +0.38 +0.07 44.40

印尼卢比 11425.00 11465.00 +0.35 +6.43 12160.00

印度卢比 61.04 61.11 +0.11 +1.25 61.80

马币 3.2550 3.2605 +0.17 +0.63 3.2755

人民币 6.1258 6.1185 -0.12 -1.17 6.0539

(完)

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