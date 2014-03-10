台湾经济指标预测--3月10日至5月20日

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *3月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/20 1600 外销订单 2月 -- -2.8% *3月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/24 0830 季调失业率 2月 -- 4.07% 3/24 1600 工业生产 2月 -- -1.78% 3/25 1610 M2年增率 2月 -- +5.97% *3/27 1700 重贴现率 第一季 -- 1.875% *3月31日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月 -- 4,179.78亿美元 *4月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/7 0830 消费者物价 3月 -- -0.05% 指数(CPI) *4/7 1600 出口 3月 -- +7.9 *5月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差171.4亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第一季 -- 2.95%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。