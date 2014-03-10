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亚洲 | 2014年 3月 10日 星期一 14:38 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月10日

路透上海3月10日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(3月10日-3月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
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    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部         280       7年      固息国债      3/5-3/10     今年第三期七年品种二次续发
                   280       3年      固息国债      3/12-3/17
    大唐集团        60      6个月     超短期融资券    周一
    中国神华        50      9个月     超短期融资券    周一
        50      6个月     超短期融资券    周二
    中电投集团      70      6个月     超短期融资券    周四
    进出口行        80       3年      固息增发债      周二
                    60       2年      固息增发债      周三
                    80       5年      固息增发债      周四
    国家开发银行    50       5年      固息增发债      周一       今年第二期五年品种增发
                    50       2年      固息增发债      周一       今年第六期两年品种增发
                 至多300 1/3/5/7/10年 固息增发债      周四       今年第1-5期固息债增发
    农业发展银行    70       1年      固息增发债      周一       今年第10期一年品种增发
                    70       3年      固息增发债      周一       今年第七期三年品种增发 
                    60       5年      固息增发债      周二       今年第八期五年品种增发         
        
                   100       2年      固息增发债      周三       2012年第九期两年品种增发
                                                                 剩余期限约两个半月
                    70       3年      固息增发债      周四       今年第七期三年品种增发 
                    70       5年      固息金融债      周四       
                    60       7年      固息增发债      周五       今年第九期七年品种增发 
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    3.商业银行国库现金定期存款到期
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       期数         金额(亿元)    期限      到期日

     2013年第10期     300        三个月      周二
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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