《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--3月10日

路透上海3月10日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(3月10日-3月14日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 7年 固息国债 3/5-3/10 今年第三期七年品种二次续发 280 3年 固息国债 3/12-3/17 大唐集团 60 6个月 超短期融资券 周一 中国神华 50 9个月 超短期融资券 周一 50 6个月 超短期融资券 周二 中电投集团 70 6个月 超短期融资券 周四 进出口行 80 3年 固息增发债 周二 60 2年 固息增发债 周三 80 5年 固息增发债 周四 国家开发银行 50 5年 固息增发债 周一 今年第二期五年品种增发 50 2年 固息增发债 周一 今年第六期两年品种增发 至多300 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 今年第1-5期固息债增发 农业发展银行 70 1年 固息增发债 周一 今年第10期一年品种增发 70 3年 固息增发债 周一 今年第七期三年品种增发 60 5年 固息增发债 周二 今年第八期五年品种增发 100 2年 固息增发债 周三 2012年第九期两年品种增发 剩余期限约两个半月 70 3年 固息增发债 周四 今年第七期三年品种增发 70 5年 固息金融债 周四 60 7年 固息增发债 周五 今年第九期七年品种增发 ======================================================================================= 3.商业银行国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2013年第10期 300 三个月 周二