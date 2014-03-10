《即时观点4》中国2月新增贷款低于预期，货币政策短期转向可能较小

路透北京/上海3月10日 - 中国人民银行周一公布数据显示，2014年2月末广义货币供应量(M2) 同比增长13.3%，略高于路透的调查中值13.2%；2月新增人民币贷款6,445亿元，路透调查中值为7,160亿元。

央行数据并显示，2月末人民币各项贷款余额同比增长14.2%，低于路透14.3%的调查中值。2月社会融资规模为9,387亿元，比上年同期少1,318亿元；1-2月社会融资规模为3.54万亿元，比上年同期少780亿元。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国2014年2月新增人民币贷款6,445亿元，路透调查中值为7,160亿 --2月末M2同比增长13.3%，路透调查中值为13.2% --2月末人民币贷款同比增长14.2%，路透调查中值为14.3% --2月社会融资规模为9,387亿元，比上年同期少1,318亿元 --1-2月社会融资规模为3.54万亿元，比上年同期少780亿元 欲浏览2月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--平安证券固定收益部研究主管 石磊：

2月社会融资总量余额同比增速继续下降，信托贷款持续萎缩，委托贷款小幅下降，均显示出影子银行的信用派生继续萎缩，在外汇占款高增长的情况下，M2依然保持较低的增长速度，且2月份M2-M1之差较去年末趋势性大幅收窄，也显示经济增速继续下滑，整体看，宏观金融环境不支持央行收紧流动性，流动性管理调控方向有望保持中性。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

外币贷款新增依然较多，2月外汇占款可能继续保持高位。从贷款构成看，居民户中长贷降至千亿附近，企业中长贷新增则不低。直接融资尚可，其中，企业债净增量较此前月份明显回升，股票新增亦不少。

除本、外币信贷较去年同期多增外，委托、信托、未贴现银行票据无论与去年同期比，还是和今年1月比，都大幅少增，银行表外融资节奏急剧放慢。春节之后，流动性并不紧，货币市场利率下降较快，这种资产配置放慢更多是主动调整所致。

--交通银行金融研究中心研究员 徐博：

新增人民币贷款偏低，中长期贷款和短期都有放缓迹象，住户部门中，中长期贷款增速放缓高于预期，短期贷款减少也比较出乎意料，因为假期应该会有一些消费信贷出现，相比之下，企业的状况良好，整体的信贷增速有所上升，住户部门信贷投资的回报率低于企业，信贷结构变化也和利率市场化和金融市场自由化的过程相符。

M2比较合理，但宏观经济下行压力仍在，若央行今年货币政策仍维持偏紧，全年金融系统流动性状况会趋紧，考虑到外贸逆差的出现，且外汇占款未来增长趋势可能不是特别好，对外生流动性的贡献比较难以确定，如果央行还是保持谨慎，未来流动性会有疑虑，M2会被拉低，但不排除央行会下调存款准备金率，这样货币供给会上升。

--中金公司银行业分析团队：

2月份的社会融资总量数据低于预期，显示商业银行压缩非标资产的去杠杆行为仍在继续，特别表现在委托贷款和信托贷款的同比变化上。

2月份贷款也低于预期，主要在于中小银行受制于贷存比限制，而大银行2月份新增信贷较为强劲。

总体来看，央行引导金融体系去杠杆的意图正在得到执行，但伴随货币市场利率走低，政策意图能否继续贯彻还需要银监部门配合。这个信贷数据对于股市整体而言中性偏空。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

2月新增贷款低于预期，考虑监管层调降了今年固定资产投资目标、而且现在对地方债务控制较严，这些因素传导到信贷和社融会有一定负面影响。

M2同比增速13.3%，这个倒是符合预期，而且我们认为这一增速未来还会慢慢回落。货币政策短期出现转向，或者进行大幅调整的可能性比较小，但是宏观经济存在下行压力的时候，可能会采取一些非常规的手段，压低实际经济融资成本。

--国泰君安宏观分析师 薛鹤翔：

总体来看，2月信贷、M2增速偏低，反映信贷需求低迷以及热钱流出的现实。预计未来，若无外力因素推动，中国宏观经济将持续下滑。

对于未来的货币政策方向，我们认为当前来看央行尚无放松意愿，但随着经济不断走弱以及通胀低迷，放松意愿将增强。二季度降准概率在上升。

--国海证券债券及宏观分析师 黄诗诚:

社会融资扩张低于预期。2月信贷和社融扩张幅度明显回落，综合1-2月数据来看增速也有所回落。结构方面，尽管中长期贷款占比仍在60%以上，但新增信贷6,445亿元仍低于市场预期。表外融资项目也有所趋缓，信托、委托和票据融资增量均较去年同期少增，三者合计的同比增速由上月的42%降至33%左右。

表内信贷放缓，表外融资则出现明显萎缩，可能与银行压缩房地产融资有一定关系，但总体仍可能反映了经济有所趋冷。周四公布的经济和投资数据将给出进一步的确认。若经济趋冷，央行可能继续维持目前相对宽松的流动性环境。

--国信证券宏观分析师 钟正生：

信托委托贷款明显收缩，特别是委托贷款环比下滑三千多亿，凸显了央行治理非标的力度。由于委托信托贷款与基建和房地产投资的关联度较高，信托委托贷款缩量可能表明，央行对当前的经济下行并不太过悲观，所以敢于在宏观经济转弱背景下，继续推进金融体系去杠杆。

而在宏观经济转弱，信用风险露头的情况下，商行也有收缩表外资产，缓解期限错配风险的需求。因此，表外融资收缩实际上也是“上行”和“下效”共同促成的。商行资产配置上“去非标”，无疑对利率债是个利好。但也需要关注货币市场利率抬升的可能性及其影响。随着央行持续正回购操作，外汇占款开始缩量，跨境资本流入放缓（人民币对美元汇率中间价仍在走贬），以及惯常的季末资金面紧张因素，目前资金面超预期宽松局面可能逐渐改变。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

2月的数据，总体来看没有特殊负面的东西，算是比较平稳。当然，具体来看，当月贷款略低，不过考虑到2月有春节因素，也是可以接受的水平。另外就是社融规模不高，融资活动不算活跃。

结合此前公布的数据来看，中国经济还在往下走，而且下滑速度没有出现改善的迹象。如果未来两三个月这种下行趋势还没有得到缓解，不排除可能触发放松政策出台。但在目前时点，经济形势应该还在监管层可接受范围内，没有达到出台政策刺激经济的程度。

近期人民币汇率有所走贬，不过结合去年以来更长时间段考虑，总体仍然处于一个平稳区间内，暂时也不能成为引发刺激政策出台的直接诱因。

--广发银行高级交易员 颜岩：

2月社会融资规模不到1万亿，总量控制比较明显，1-2月累计增速为-2.54%，这种情况也很少见。一般贷款占比近七成，而其他融资方式同比均为下降，若央行对降杠杆的态度不变，预计未来一段时间内，社会融资规模增长会保持这种状态。

货币供应量方面，当月13.3%的M2增速略高于今年目标。不过社会融资规模得到良好控制，有利于M2实现目标，目前出台紧缩货币政策的必要性不大。我们认为，今年央行的货币调控政策会同时在汇率、利率等方面采取措施，并且相对温和，全年流动性波动将更加平稳。

--澳新银行中国经济师 周浩：

社会融资和新增信贷总体来说是低于预期的，表外业务还是有所收缩吧，新增贷款的占比都将近70%，有些银行收紧对房地产信贷也是有影响的。

M2增速和上个月差不多，也还可以，2月份放了这么多流动性，数据也没有太大的反应， 央行会放心一点。

而且从周末的贸易和物价数据来看，实体经济的确不太好，短期内货币政策还是会维持稳定，不大会发生明显调整。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

数据基本符合预期。新增信贷季节性回落，经济低迷时期信贷有效需求不足，1月份的高增长是不可持续的，预计未来信贷将维持平稳格局。我们预计，全年整体M2增速在13%、信贷在14%左右，货币比信贷增速低一些，宽信贷紧货币，全年新增信贷9万亿元左右。

M1增长6.9%比预期高一点，反弹比较快，一般意味着经济活力在增强，平稳的特征在显现。预计M1同比连续走高不会持续，经济不会明显好转，也不会恶化，底部徘徊。今年重点是防风险，政策会稳中偏紧，汇率会相对稳定。

**相关背景**

--中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。