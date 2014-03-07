中国债市：回购利率低企IRS再跌，近期料维持资金驱动行情

路透上海3月7日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五延续跌势。交易员称，资金价格持续低位徘徊，IRS开盘即顺势回落，盘中虽然因新债招标需求一般，稍显波动，但总体仍较前日下行较多。

他们并指出，IRS近期仍是资金驱动行情，七天质押式回购报价目前在21个月低点附近，下周继续关注公开市场央行回笼力度，及资金面是否会脱离目前过于宽松的状态。

“今天开盘就跌了一下，盘中上下波动，但幅度不大，主要是新债招的一般，市场犹豫了一下。”上海一商业银行交易员称。

进出口银行周五招标的三期固息增发债收益率基本符合预期，不过认购倍数欠佳，其中三年和五年品种，分别创下年内政策性金融债认购倍数的新低和次低位，交易人士称，或是投资户参与热情偏淡所致。

上海另一商业银行交易员则提到，因七天开盘价格偏低，IRS今日继续下探，Repo 1Y跌幅大约5-6bp，“但(七天回购)这样的价格可能持续不了很长时间，央行保持这么宽松，可能也和超日债违约有关，这两天在调研大家对超日债违约的看法，估计下周就会收紧一些的吧。”

针对中国上海超日太阳能 公司债 违约的问题，全国人大代表、证监会上市部一部主任欧阳泽华周四表示，超日债违约是公司债市场中首个付息债务违约事件，监管部门将密切关注该事件的发展。

中国银行间市场周五质押式回购利率 均下探，今日基准七天加权回购利率有望创出逾21个月来新低。市场人士指出，回流现金和资本流入助益流动性，央行回笼力度远不足以改变大势，资金好借不好出；月内资金预期偏好，但谨慎情绪仍在。

本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。业内人士认为，货币政策中性偏紧基调暂未见改变迹象，不排除"两会"后央行会适当加码操作力度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.8660/3.9800 4.3863/4.4610 4.5317/4.6057 4.6437/4.7260 4.6578/4.8778

上日 4.1210/4.2910 4.4580/4.5350 4.5870/4.6677 4.6960/4.7840 4.6978/4.9311

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变动 -0.2550/-0.3110 -0.0717/-0.0740 -0.0553/-0.0620 -0.0523/-0.0580 -0.0400/-0.0533

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。