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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 17:20 BJT

中国金融：今年M2增速保持在13%是一个合适的目标--央行副行长

路透北京3月7日 - 中国央行副行长易纲周五表示，中国今年M2（广义货币供应量）增速保持在13%是一个合适的目标。

他他是在两会（全国政协和人大会议）间隙做出上述表示的，他并指出，汇率的双向浮动肯定是有利于市场发展的。

中国人大政府工作报告此前公布今年中国M2增速目标为13%左右，与去年目标一致，去年中国的M2增速为13.6%。(完)

欲览更多中国“两会”报导，请点击 (发稿 谢衡/沈燕; 撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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