路透伦敦3月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
澳元/美元：已经攻克0.9079/86阻力区域(1月高点以及10月底以来跌势的38.2%回档位)。这意味着澳元将继续升向200日移动均线切入位0.9172和2013-2014年阻力线切入位0.9198，我们预计涨势将在此遇挫。这有可能是头肩底形态(目标位在0.9500)，但由于这些型态未能盖过下跌趋势，目前我们只预期会朝趋势线移动。
欧元/美元：大幅加速上涨，并已升逾2008-2014年下行趋势线切入位1.3826。上方首个目标是2013年高点1.3894，之后是2008年高点开始一波跌势的50%回档位1.3960。欧元需周线收高，方能确认向上突破走势。
美元/日圆：已经上扬并触及55日移动均值103.19，估计上升走势可能在此停顿。如果目前正是这种情况，则不排除再度测试支撑线水准101.29的可能性。然而我们倾向于认为，跌势将相当微弱，并会在102.40附近获得支撑。若升破103.19，则将继续迈向104.45，以及更为重要的水准105.45/50。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3870 1.3858 +0.09 +0.91 1.3745
美元/日圆 102.90 103.06 -0.16 -2.28 105.30
欧元/日圆 142.74 142.80 -0.04 -1.31 144.63
美元/瑞郎 0.8785 0.8804 -0.22 -1.60 0.8928
英镑/美元 1.6754 1.6737 +0.10 +1.20 1.6556
美元/加元 1.0986 1.0984 +0.02 +3.45 1.0620
澳元/美元 0.9116 0.9085 +0.34 +2.28 0.8913
新西兰元/美元 0.8503 0.8475 +0.33 +3.62 0.8206
欧元/瑞郎 1.2186 1.2203 -0.14 -0.69 1.2271
欧元/英镑 0.8277 0.8277 +0.00 -0.24 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8601 8.8629 -0.03 +0.14 8.8474
美元/挪威克朗 5.9750 5.9771 -0.04 -1.51 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张明钧)