中国票据市场：转贴利率跌幅进一步拓宽，机构短期仍青睐票据资产

路透北京3月6日 - 中国票据市场本周转贴利率跌幅进一步拓宽。市场人士表示，信贷额度充足，流动性很宽松，票源却很不足，供不应求推动转贴利率节节下探。

市场人士并指出，基于收益与风险的综合考虑，机构短期仍青睐票据资产，只是在操作节奏上存分歧；同时，市场也在酝酿新的业务操作模式。

“今天六个月(转贴年化利率)在5.8%左右，上周五还在差不多6.15%-6.2%呢。”浙江一银行交易员称，“掉蛮多的，信贷规模充裕，企业开票又少，资金还这么松，供不应求，利率就下来了。”

他并指出，2月份以来，票据直贴规模在变少，应与实体经济下滑后融资需求减少有关，所在机构票据业务占信贷额度的比例，从去年的15%强增长至25%左右。近期，部分先前在票据业务上比较激进的银行在接受检查，业务受限，同业也在等待新业务模式的明朗。

他进一步预计，3月底，票据市场一方面会面临季末信贷额度的收缩，另一方面流动性也可能会略收敛，本月中后期转贴利率或有上探的可能。

广东一银行交易员则指出，在信贷额度相对宽松、资金价格大幅走低的背景下，其认为票据短期持有风险并不会很大，本周仍有买入。相较于同期限信贷资产，票据收益尚可，占有风险资产不多，在信用担忧抬升的大背景下风险也不大。

银行间市场周五质押式回购利率 均下探，基准七天加权回购利率创出逾21个月来新低。市场人士指出，回流现金和资本流入助益流动性，央行回笼力度远不足以改变大势，资金好借不好出；月内资金预期偏好，但谨慎情绪仍在。

历经多年“狼来了”的讨论后，中国超日债 一纸公告称无法按期全额付息，宣告中国债券市场首例实质性违约"靴子"落地。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.1510/6.0470 6.2035/6.1030 6.6458/6.5182

上周五 6.4310/6.3195 6.5520/6.4310 6.8422/6.6840

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变动 -28.00bp/-27.25bp -34.85bp/-32.80bp -19.64bp/-16.58bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9720%，上周五为6.2571%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。