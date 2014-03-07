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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 17:47 BJT

英国经济：民众越发预计明年将升息，但下调通胀预估--英央行

不过对未来一年的通胀率预期从3.6%降至2.8%，为四年来最低。

对未来两年和五年的通胀率预期均降至2012年8月以来最低。

通胀率预期可能支持英央行传递出来的信息，即不急于升息。

周五的调查显示对升息的预期升温，暗示英国央行总裁卡尼需要继续令市场和民众相信，央行愿意在更长一段时间内将利率维持在创纪录低位。

调查由GfK NOP进行，在2月6-18日期间访问了3,949人。(完)
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