美国个股：百度已联手其他企业申请设立民营银行--CEO

路透北京3月7日 - 中国最大网络搜索引擎百度 首席执行官李彦宏周五表示，百度已联手其他企业一起申请设立民营银行。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，互联网将颠覆很多传统产业，其中当然也包括金融，金融是非常适合互联网做的行业。

他称，百度目前做的是金融产品的营销，只是把现有的金融产品以更便利的方式推销给受众，但已在申请包括支付在内的多项金融牌照，因还在申请过程中，不方便透露太多。

“民营银行以百度一家公司是申请不下来的，但联合其他公司就有可能了，我们已经在做申请的努力和尝试了。”他表示。

去年以来，互联网金融成为中国最热门的话题之一，以阿里巴巴、腾讯 、百度等巨头为代表的互联网企业，纷纷涉足财富管理、保险、基金等传统金融领域。

此前已有官方媒体报导，京东商城和百度均在设立实体小额贷款公司，两家公司的申请已通过前置审批流程，意味着它们将与阿里巴巴集团、苏宁云商在小贷方面展开正面竞争。业内人士指出，小贷公司是互联网巨头切入传统金融的开始，随着其平台上商家的成长，互联网公司可能将申请民营银行牌照。

“我相信，未来不管是街边开两三个人的餐馆，还是大到商业银行这种机构，大家都会充分利用互联网来提升自己企业和行业的效率。”李彦宏周四在“政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展”的记者会上表示。

他认为，其实可以把很多传统产业原来推倒了重来，用互联网的方法再做一遍，并觉得互联网是上天赐给中国的一个机会，会使中国变得更强。

在周五两会间隙他还提到，金融的本质是管理风险，所以互联网金融也需要一定程度的监管，这个没有意见分歧。

稍早监管层也表达了类似的观点，中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”，副行长潘功胜也在周四表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，需要协同监管，要利用部际协调会议机制平台。