美国个股：百度已联手其他企业申请设立民营银行--CEO

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透北京3月7日 - 中国最大网络搜索引擎百度 首席执行官李彦宏周五表示，百度已联手其他企业一起申请设立民营银行。
他在两会（全国政协和人大会议）间隙表示，互联网将颠覆很多传统产业，其中当然也包括金融，金融是非常适合互联网做的行业。
他称，百度目前做的是金融产品的营销，只是把现有的金融产品以更便利的方式推销给受众，但已在申请包括支付在内的多项金融牌照，因还在申请过程中，不方便透露太多。
“民营银行以百度一家公司是申请不下来的，但联合其他公司就有可能了，我们已经在做申请的努力和尝试了。”他表示。
去年以来，互联网金融成为中国最热门的话题之一，以阿里巴巴、腾讯 、百度等巨头为代表的互联网企业，纷纷涉足财富管理、保险、基金等传统金融领域。
此前已有官方媒体报导，京东商城和百度均在设立实体小额贷款公司，两家公司的申请已通过前置审批流程，意味着它们将与阿里巴巴集团、苏宁云商在小贷方面展开正面竞争。业内人士指出，小贷公司是互联网巨头切入传统金融的开始，随着其平台上商家的成长，互联网公司可能将申请民营银行牌照。
“我相信，未来不管是街边开两三个人的餐馆，还是大到商业银行这种机构，大家都会充分利用互联网来提升自己企业和行业的效率。”李彦宏周四在“政协委员谈深化改革推动经济持续健康发展”的记者会上表示。
他认为，其实可以把很多传统产业原来推倒了重来，用互联网的方法再做一遍，并觉得互联网是上天赐给中国的一个机会，会使中国变得更强。
在周五两会间隙他还提到，金融的本质是管理风险，所以互联网金融也需要一定程度的监管，这个没有意见分歧。
稍早监管层也表达了类似的观点，中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”，副行长潘功胜也在周四表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，需要协同监管，要利用部际协调会议机制平台。
2014年的中国人大政府工作报告已提出，今年要促进互联网金融健康发展，完善金融监管协调机制。(完) (发稿 谢衡; 撰写 宿泱韫; 审校)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有