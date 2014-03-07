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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 18:04 BJT

两会专访：中联重科考虑通过收购实现产品多元化

全球最大的商务车制造商戴姆勒 2011年9月与中国北汽福田汽车股份有限公司达成交易。去年瑞典沃尔沃 也与东风汽车 联手建立一座重型卡车工厂。

中国工程机械业从2012年开始连续下滑了两年，因2008年中国推出大规模刺激措施导致机械支出大增后，业内主要厂商遇到库存大量积压和产能利用率低下的问题。

中联重科2013年头九个月净利下滑近36%，其对手三一重工 同期获利也大降了近60%。

詹纯新预计今年春季随着国内建筑工地全面开工，需求将回升。他补充表示，整个行业2014年有望较上年成长15%。

**着眼收购**

中联重科的海外业务约占总营收的10%，一部分是因为2008年收购意大利混凝土机械制造商CIFA带来的效益。

去年底，中联重科还收购了德国干混砂浆设备制造商M-Tec。

詹纯新称，他不排除在建筑机械业和农业机械等其它领域进行更多收购。

他表示，随着继续通过收购推动成长，海外业务有可能在未来三至五年内为公司贡献一半的营收。(完) (编译/审校 蔡美珍/白云)
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