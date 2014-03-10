台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超10亿台币

台湾股市：下滑，追随其他亚股走低
路透台北4月19日 - 台湾股市周三下滑，追随其他亚股略为走低，此前美国公布的经济数据令人失望，而特朗普能否顺利推进美国税改也令人存疑。
路透台北3月10日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交 易资料如下：(单位：亿台币) 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 11.00 21.00 -10.00 票券业 1.50 0 +1.50 证券业 13.00 4.50 +8.50
路透台北4月19日 - 台湾股市周三下滑，追随其他亚股略为走低，此前美国公布的经济数据令人失望，而特朗普能否顺利推进美国税改也令人存疑。
路透4月19日 - 金价周三持稳，受助于美元走软、对朝鲜(北韩)的地 缘政治担忧，以及对法国大选的紧张情绪。 0055 GMT，现货金 跌0.9美元至每盎司1,288.39美元。周一金 价盘中触及11月以来最高点1,295.42，终场收低，周二上涨0.4%。 美国期金 跌0.3%，报1,290.10美元。
路透新加坡4月19日 - 油价周三下跌，居高不下的美国石油供应令市场承压，沙特原油出口虽然下降，但其影响被该国产量增加所抵消。