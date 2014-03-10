重温稿--台湾货币市场：短票量大但短率仍稳于低位，下周料仍在窄区间游走

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
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* 银行间短率稳于低位
* 周末短票发行量大，银行踊跃买票
* 下周短率料平稳
记者 高洁如
路透台北3月7日 - 台湾银行间短率周五仍旧平稳在偏低水位。逢周末短票发行量很大，不过银行的游资更多，仍无法满足需求。展望下周，估计短率仍将稳于低位区间不变。
对于下周资金情势，银行业资金调度人士指出，由于时序仍然在提存期中旬，各银行为免在期初就累积太大的积数，预料对资金的需求将暂缓，也可能尽量开出可控的负数以压低积数。
另据公营银行人士指出，虽然央行才刚标过一年期存单，不过外商银行的游资仍不少，市场可消化资金管道并不多。
〞今天票很多，至少比昨天大一倍，但我都卖光光，而且都跨了月底了。〞一位大型票券商交易人士说。
他并表示，今日到期的短票主要是农历年后密集发行一波短票的到期，估计今日的短票落点也多将集中在4月3日。虽然如此，但短票去化无虞。
另也有银行交易人士表示，央行总裁彭淮南在立法院中暗示人民币仍将走回升值轨道。 目前银行业也密切地关注本地民众/企业将手中持有的台币换汇成人民币的趋势是否持续。
若真如此，一位本地银行的交易员说，〞那台币的资金会少很多，有可能影响到短率走势。〞
银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，上日在0.386%；今日区间暂在0.295-0.395%，上日收盘区间则为0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。
**短票量大但消化怠尽**
短票方面，大型票券商交易员指出，目前企业、寿险的资金还不少，并显现高度的买票兴趣，但仍没法满足需求。
另外他们也说，今日台电的168天期短票标售结果已经出炉，原本预定发行70亿，后追加15亿台币，一共发了85亿台币，其得标利率在0.69-0.70%。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，短票成交以跨季天期为主，均同于上日。
台湾央行周五公布，共发行3,566.3亿台币存单；若相较今日存单到期金额3,565.3亿台币，存单发行余额增1亿。
下周央行存单到期总额为1兆3,178亿台币，分别为周一3,912.5亿、周二2,486亿、周三1,691亿、周四4,021.5亿、以及周五1,067亿台币。
拆款中心 资料显示，周五超额准备为负42亿台币，累计至周日超额准备为负668亿台币、加计前期1%的超额准备为负151亿台币。
**债券RP利率区间高位下移**
债券市场附买回(RP)利率周五区间高位略往下移。市场人士表示，时序迈入月中，资金需求将逐渐增温，不过整体市场资金宽裕，近期资金调度顺畅平稳，下周RP利率料持平既有区间。
证券商交易员指出，下周金融债到期还本达126亿台币，将使市场资金更为充裕，部分券商已同步调降公债及公司债RP利率，令RP交投区间高位利率略下滑1个基点，展望下周RP利率仍将持稳低位。
“大部分投信成交以月内为主，但已有少数投信提前配置4月RP落点需求。”一位大型券商交易员说。
另有一证券交易人士称，随着近期台债成交量下滑，交易商资金进出减少令资金缺口变小，而月初市场资金又多，RP交投区间低位成交比重略有提高，惟3月季底资金紧缩的预期心理仍在，料短线RP利率不致变化太大，4月RP交投利率下测底部的机会较为浓厚。
此外，一票券商交易员表示，依循往例，下周起将逐步避开资金落点月底，尤其是季底，目前资金调度仍以拆款为主，拆款资金调度非常容易，RP成交金额相当少，下周RP利率仍将持平在原有区间。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，区间高位较上日略往下移1个基点；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，原先区间高位的0.67%也极少见。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%%，大致与上日相同。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良/曾祥进)
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