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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 19:46 BJT

欧洲汇市：欧元/美元触及2011年10月以来高位，兑日圆亦达两个月高点

路透伦敦3月7日 - 欧元周五升至2011年第四季以来最高位1.3915美元，因欧洲央行(ECB)数据显示，银行业者下周将大规模偿还紧急三年期贷款。

欧元兑日圆 则触及143.225日圆的两个月高位。(完)
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