国际油市：亚洲380cst燃料油现货升水小幅反弹，受4月船货买需支撑

路透新加坡3月7日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五小幅反弹至两日高位，因受到对4月船货买需的支撑。
380-cst燃料油较新加坡现货价格升水估计为每吨0.36美元，较前日上升0.11美元。
维多向中石油出售4万吨4月初装船的380-cst燃料油，每吨升水为0.50美元。不过市场人士称，燃料油整体前景相对未变。
交易员表示，今后市场对4月船货的需求可能更大，因为目前关闭的套利窗口将在未来一个月继续抑制燃料油船货从西方运往亚洲。
然而路透对船运数据的分析显示，新加坡4月应会收到至少400万吨先前订购的西方燃料油，仅略低于3月预计接收的440万吨。
“3月下半月将有一些船货密集到港，但套利窗口目前关闭。整体而言，燃料油价格预计不会上涨太多...”一名新加坡交易员表示。
亚洲市场共有三笔现货交易达成。
BP向维多出售2万吨3月27-31日船期的180-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨贴水1.50美元。
维多向中石油出售两批、每批2万吨的380-cst燃料油，4月1-5日装船，每吨较新加坡现货报价升水0.50美元。(完)
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(编译 徐文焰; 审校 李春喜)