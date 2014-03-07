国际油市：亚洲航煤转呈正价差，因需求低迷

路透首尔3月7日 - 亚洲航煤市场周五转呈正价差，这是七周来的首次，因偏空的市场人气打压即期价格。
根据路透数据，4月航煤互换价格为每桶120.30美元，即期3月价格为120.28美元。周四3月价格为120.40美元，4月为120.25美元。
路透数据显示，亚洲航煤裂解价差亦触及每桶16.25美元，此为逾五个月最低水准，显示市场人气较弱。
一位交易商称，“由于冬季已经过去，日本没有太多航煤需求。”
交易商预计航煤需求将持续较低，直到夏季旅游升温时航煤需求才会回升。
柴油市场上，韩国Hyundai Oilbank公司消息人士称，从4月中起的大约一个半月时间内，该公司将不在现货市场出售柴油，因其常压蒸馏单元(CDU)要进行维修。
航煤和柴油分别达成两笔现货交易。
中国航油向托克(Trafigura)售出10万桶航煤，装运时间为3月22-26日，价格较新加坡报价每桶贴水0.20美元。
兴隆向维多售出25万桶航煤，装运时间为4月2-6日，价格较新加坡报价升水0.10美元。
柴油方面，维多从道达尔买入25万桶500ppm柴油，装运时间为3月22-26日，价格较新加坡报价持平。
P66向BP售出15万桶10ppm柴油，装运时间为3月22-26日，价格较新加坡报价升水0.85美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 于春红; 审校 徐文焰)