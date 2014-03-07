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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 20:14 BJT

东南亚股市：泰国股市逼近三个月高位，万众瞩目美非农就业报告

路透3月7日 - 泰国股市周五升至近三个月高位，连续第九个交易日收升，因投资者寄望该国政治动荡的最严重时期已经结束。其他东南亚国家股市则表现好坏不一，今日稍晚将迎来关键的美国非农就业报告。

分析师称，投资者静待美国2月非农就业报告，该报告预计将为美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减月度购债规模的速度提供线索。

泰国股市 在建筑类股带动下收高0.2%，创下12月12日以来最高收位。

虽然该国政治动荡尚未结束，但一些分析师认为，街头抗议活动的最严重时期已经过去，能源与旅游相关类股的表现料将超越大盘。

新加坡股市 收高0.2%至逾六周高位。该市场已经连涨四日，而且周线也连续四周上升。越南股市 收涨0.2%。

印尼股市 逆势微幅收跌0.04%，从逾五个月高位回落。

菲律宾股市 下降0.5%，马来西亚股市 亦自逾四周高点下跌0.4%。

不过外资在两个市场分别买超3,099万美元和980万美元的股票。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 404.96 0.56 +0.14 +4.27 388.37

新加坡 3136.26 7.09 +0.23 -0.98 3167.43

马来西亚 1832.26 -6.43 -0.35 -1.86 1866.96

泰国 1355.08 2.87 +0.21 +4.34 1298.71

印尼 4685.89 -1.97 -0.04 +9.63 4274.18

菲律宾 6481.83 -34.99 -0.54 +10.05 5889.83

越南 579.75 1.19 +0.21 +14.89 504.63

(完)

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