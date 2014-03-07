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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 21:45 BJT

表格：美国2月非农就业岗位增加17.5万个，失业率为6.7%

以下为详细数据(经季节调整):

2月 1月 (前值) 12月 (前值)

非农就业岗位

(较前月变动，千个) 175 129 113 84 75

失业率(%) 6.7 6.6 6.6 6.7 6.7

民间非农业部门生产职位所得与工作时间:

2月 1月 (前值) 12月 (前值)

每周平均工时 34.2 34.3 34.4 34.3 34.4

平均时薪(美元) 24.31 24.22 24.21 24.17 24.16

(较前月变动,%) 0.4 0.2

非农就业岗位较前月变动(按行业细分,千个):

2月 1月 (前值) 12月 (前值)

整体民间产业 162 145 142 86 89

商品生产 22 61 76 -13 -13

--建筑 15 50 48 -20 -22

--制造 6 6 21 7 8

服务提供 140 84 66 99 102

--批发 14.8 20.5 13.9 11.0 10.2

--零售 -4.1 -22.6 -12.9 52.0 62.7

--运输和仓储 -3.6 17.2 9.9 4.5 10.6

--资讯 -16 -8 0 -15 -10

--金融活动 9 -2 -2 2 3

--专业和企业服务 79 42 36 16 4

--临时服务 24.4 2.1 8.1 32.2 30.1

--休闲娱乐/酒店餐饮 25 22 24 18 20

政府部门 13 -16 -29 -2 -14

基于对家庭调查的劳动力人口较前月变化(经季节调整，千人):

2月 1月 12月

劳动力人口 264 499 -347

就业人口 42 616 143

失业人口 223 -117 -490

注:非农就业岗位数据根据对雇主的调查得出，失业率数据根据对家庭的调查得出。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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