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货币新闻 | 2014年 3月 8日 星期六 04:06 BJT

美国数据：1月消费者信贷增加137亿美元，预估为增长140亿美元

路透华盛顿3月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布，1月美国消费者信贷增加，但增幅受到信用卡使用减少抑制，这可能是一个负面的经济迹象。

美联储数据显示，1月消费者信贷增加137亿美元，至3.1万亿美元。

路透对分析师的调查预计，1月消费者信贷增长140亿美元。12月消费者信贷经修正后为增长159亿美元。

反映信用卡使用情况的1月循环信贷减少2.26亿美元。包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在1月增加139亿美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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