新闻稿：中国2月出口同比下降18.1%，因春节因素导致波动--海关

(以下内容为中国海关3月8日就2月外贸数据发布的新闻稿和答记者问)

*新闻稿：前2个月外贸略有增长 春节因素导致月度增速波动 海关总署今天发布最新外贸情况。据海关统计，今年1-2月，我国进出口总值3.87万亿元人民币，同比（下同）增长0.9%。其中，出口1.96万亿元，下降4.3%；进口1.91万亿元，增长7%；贸易顺差550.6亿元，收窄79.5%。 海关统计显示，2月份，我国进出口总值1.53万亿元人民币，下降7.5%。其中，出口6965.2亿元，下降20.4%；进口8363.1亿元，增长7%；贸易逆差1397.9亿元，去年同期为贸易顺差934.3亿元。 按美元计价，1-2月，我国进出口总值6335.7亿美元，增长3.8%。其中，出口3212.3亿美元，下降1.6%；进口3123.4亿美元，增长10%；贸易顺差88.9亿美元，收窄79.1%。 2月份，我国进出口总值2511.8亿美元，下降4.8%。其中，出口1141亿美元，下降18.1%；进口1370.8亿美元，增长10.1%；贸易逆差229.8亿美元，去年同期为贸易顺差148亿美元。 春节因素导致月度增速剧烈波动以及月度逆差。今年前2个月，受春节因素影响，我国外贸企业再次呈现节前“抢时出口”、节后“进口先行”的经营习惯，导致1、2月份外贸同比增速波动剧烈。其中，2月份当月，出口同比增速由1月份的增长7.6%逆转为下降20.4%，并由此导致贸易逆差1397.9亿元。 一般贸易比重增加，加工贸易比重减少。前2个月，我国一般贸易进出口21670.9亿元，增长8.6%，占我外贸总值的56%，较去年同期提升4个百分点。其中出口10078.8亿元，增长0.4%，占出口总值的51.3%；进口11592.1亿元，增长16.9%，占进口总值的60.7%。一般贸易项下逆差1513.3亿元，去年同期贸易顺差122.4亿元。同期，我国加工贸易进出口12123.2亿元，下降4.7%，占我外贸总值的31.3%，较去年同期下滑1.8个百分点。其中出口7677.1亿元，下降4.7%，占出口总值的39.1%；进口4446.1亿元，下降4.7%，占进口总值的23.3%。加工贸易项下顺差3231亿元，收窄4.7%。 在对主要贸易伙伴的双边贸易中，前2个月，中欧双边贸易总值5519.9亿元，增长6.3%。中美双边贸易总值为4990.5亿元，增长4.8%。前2个月，我与东盟双边贸易总值为4136.3亿元，增长4%。中日双边贸易总值为2907.7亿元，增长2.9%。内地与香港双边贸易总值为2866.5亿元，下降23.6%。 广东、江苏等7个省市合计进出口所占比重回落，中西部地区出口活跃。前2个月，广东进出口总值8905.7亿元，下降15.3%，占进出口总值的23%。同期，江苏、北京（含中央在京单位）和上海进出口总值分别为4941.3亿、4453.7亿和4352.3亿元，分别增长5.1%、9.7%和6.6%。此外，浙江进出口总值为3131.7亿元，下降2%；山东为2658.1亿元，增长11.7%；福建为1569.7亿元，下降2.7%。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.5%，较去年同期回落2.2个百分点。 从出口方面来看，前2个月，广东出口5239.8亿元，下降14.2%。江苏出口2839.9亿元，增长0.2%；浙江2226.5亿元，下降5.2%；上海1888.7亿元，下降6.2%；山东1219.5亿元，增长4.4%；福建968.7亿元，下降6.8%；北京571.8亿元，下降4.4%。中西部地区出口则保持快速增长，甘肃、广西、重庆、四川和江西等省份的出口增速分别为1.4倍、53%、31.5%、24.8%和23.5%。 在出口商品中，前2个月，我国机电产品出口1.1万亿元，下降5.7%，占出口总值的56.6%。其中，电器及电子产品出口4579.5亿元，下降10.2%；机械设备3596.4亿元，下降1.7%。同期，服装出口1512.2亿元，下降7.7%；纺织品901.8亿元，下降4.7%；鞋类539.1亿元，下降3.1%；家具479.1亿元，下降13.5%；塑料制品325.8亿元，增长5.8%；箱包240.5亿元，下降13.3%；玩具93亿元，增长4.5%；上述7大类劳动密集型产品合计出口4091.6亿元，下降6.4%，占出口总值的20.8%。 在进口商品中，主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前2个月，我国进口铁矿砂1.5亿吨，增加21.8%，进口均价为每吨795元，下跌3.9%；原油5120.5万吨，增加11.5%，进口均价为每吨4832.4元，下跌3.8%；大豆1072.3万吨，增加40.1%，进口均价为每吨3500.8元，下跌10.9%；成品油617.6万吨，减少15.4%，进口均价为每吨4828.2元，下跌0.1%；初级形状的塑料442.8万吨，增加22.6%，进口均价为每吨1.2万元，下跌0.5%；钢材233.9万吨，增加16.8%，进口均价为每吨7596.4元，上涨1.2%；未锻造铜及铜材91.5万吨，增加41.2%，进口均价为每吨4.6万元，下跌10.7%；未锻造铝及铝材20.5万吨，增加78.8%，进口均价为每吨2.1万元，下跌30.8%。此外，机电产品进口7339.6亿元，下降0.9%；其中汽车19.7万辆，增加50.3%。

*海关总署新闻发言人就2月份进出口答记者问

3月8日，海关总署发布了我国2月份进出口统计数据。海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声就有关情况回答了记者的提问。

记者：海关总署今天发布的进出口统计数据显示，2月份我国进出口和出口同比的增速与1月份相比有很大的波动。请问发言人如何解读？

郑跃声：据海关统计，今年2月，我国进出口总值1.53万亿元人民币，较去年同期（下同）下降7.5%。其中，出口下降20.4%；进口增长7%。2月份进出口和出口的同比增速与1月份分别增长7.3%、7.6%相比确实有很大的波动；进口的增长幅度与1月份持平。

造成上述波动的原因主要是春节因素的影响。春节是我国的传统节日，假期安排根据农历调整，其间对企业的生产、外贸经营活动影响巨大。春节长假的“错位”，既可能直接导致对比基期的剧烈波动，也可能影响企业的出货进度。今年春节长假自1月31日开始，较去年提前了9天。企业考虑到节后恢复生产和经营需要时间等，将本应在2月出口的商品提前至1月出口，从而导致1月出口规模上升、同比增速扩大和2月出口规模的下降、同比增速的逆转。而2013年的春节长假在2月中旬，2月的出口提前至1月的相对较少，也就导致今年2月份同比的基数偏高，造成当月出口同比的下降。出口增幅的剧烈波动带动着进出口总值的增幅同样大幅波动。

类似的现象以往也曾经出现过，如2011年的春节假期在2月2-8日（2010年春节假期为2月13-19日，假期“错位”的情况与今年相近），当年1月份以美元计价出口的增速高达37.6%，而2月份的出口增速急剧回落至2.3%。

记者：我们还注意到今年2月我国的对外贸易出现了逆差，这种情况是正常的吗？

郑跃声：个别月份出现贸易逆差并不奇怪，特别是春节因素往往导致年初个别月份会出现贸易逆差。如入世以来，2003年1月和3月、2004年2月、2010年3月、2011年2月、2012年2月、2013年3月均出现过明显的月度贸易逆差。通常情况下，外贸企业有节前“抢时出口”和节后“进口先行”的经营习惯。许多企业在正月十五以后才陆续恢复正常生产，造成出口规模的下降；但同时企业为了生产或者经营的需要，进口活动没有暂停，如今年2月进口同比就增长了7%。这种反差，就很容易形成统计上的逆差。

记者：你预计3月份进出口的趋势会怎样？对年初外贸的形势应该如何进行研判？

郑跃声：进入3月份以后，春节因素对进出口的影响将逐渐消失，出口的规模或将逐步恢复常态。另外，自去年下半年以来，国家一系列促进外贸稳定发展的政策措施将继续发挥作用，主要发达经济体经济好转，也为我国出口保持增长创造了条件。